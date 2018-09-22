Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования генсеку Компартии Вьетнама

22 сентября 2018 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу выразил соболезнования генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама Нгуену Фу Чонгу в связи с кончиной Президента Вьетнама Чан Дай Куанга.

"Крайне огорчен известием о кончине Президента Социалистической Республики Вьетнам, видного государственного деятеля Чан Дай Куанга. Чан Дай Куанг внес важный вклад в развитие азербайджано-вьетнамских отношений, еще большее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами. В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семье и близким покойного, всему народу Вьетнама", - говорится в соболезновании главы государства.

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