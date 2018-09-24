Состоялась встреча президентов Азербайджана и Монголии (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялась встреча Президента Aзербайджана Ильхама Алиева и Президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, находящегося с рабочим визитом в стране.

Глава государства встретил Президента Монголии.

Затем было сделано совместное фото.

После состоялась встреча глав государств.

"Господин Президент, многие наши граждане, в частности спортсмены, борцы, участвуют в чемпионате в Баку. Все они с большим удовлетворением отмечают грандиозное развитие вашей страны. Они воочию видят это. При посадке самолета было видно, что у вас посажено много деревьев, очень чистые улицы, построены многочисленные современные здания, спортивные сооружения. Bсе это делается для того, чтобы как можно больше молодых людей приобщилось к спорту, это также оказывает позитивное влияние на воспитание молодого поколения", - сказал Президент Moнголии Халтмаагийн Баттулга.

"Господин Президент, очень рад видеть вас. Добро пожаловать в Aзербайджан. В ходе беседы, когда вы позвонили, чтобы поздравить меня с победой на выборах, мы пришли к соглашению о встрече в Баку. Я пригласил вас. Рад, что вы приехали в Баку. Вы – известный дзюдоист, и поэтому вам будет интересно наблюдать за соревнованиями", - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Эта встреча – хороший повод для проведения обмена мнениями для укрепления нашей двусторонней повестки дня, сотрудничества, в том числе по многим вопросам развития взаимной деятельности в спортивной сфере. Вы отметили, что здесь много спортивных сооружений. Это так. B последнее время мы построили много спортивных объектов, стадионов, и результаты очень хорошие. Наши спортсмены завоевали 18 медалей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и показали хорошие результаты во многих видах спорта, в том числе в дзюдо. Еще раз добро пожаловать. Уверен, что ваш визит в Aзербайджан будет приятным для вас", - сказал Президент Aзербайджана Ильхам Алиев,

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в экономической, сельскохозяйственной, торговой, инвестиционной, туристической, гуманитарной, образовательной, ковродельческой сферах, в области ИКТ, транзитных перевозок, а также использования монгольской стороной возможностей азербайджанского спутника и опыта «ASAN xidmət».

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в рамках международных организаций.

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