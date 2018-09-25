В Бакинском Экспоцентре открылась Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2 (ФОТО)

25 сентября 2018 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском Экспоцентре 25 сентября открылась Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX-2018" (ФОТО)

В церемонии открытия приняли участие помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Фуад Алескеров, министр обороны Закир Гасанов, заместитель министра оборонной промышленности Яхья Мусаев и другие официальные лица.

Отметим, что в выставке участвуют 224 компании, представляющие 29 стран мира.

Ведущие компании Азербайджана, Китая, Ирана, Турция, Франции, России, Израиля, Беларуси, Пакистана, Сербии и Украины представлены на выставке 11 стендами.

В этом году ряд стран-участниц выставки расширили свои стенды. Первое место по числу представленных компаний в первой четверке занимает Турция (41 компания), далее следует Россия (25 компаний), Израиль (14 компаний) и Беларусь (10 компаний).

География участниц выставки расширена за счет таких стран как Эстония, Индия и Казахстан. В целом география выставки вместе с компаниями и структурами охватывает 44 страны. В павильонах демонстрируется современное вооружение и техника.

Trend представляет фотографии с третьей Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2018.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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