Ягуб Эюбов: Отношения между Азербайджаном и Украиной вышли на уровень стратегического партнерства

26 сентября 2018 19:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Украиной вышли на уровень стратегического партнёрства.

Об этом в среду на мероприятии, приуроченном к 27-летию независимости Украины, сказал первый вице-премьер Ягуб Эюбов.

По словам первого вице-премьера, отношения между двумя странами основываются на дружбе и взаимоуважении. Экономические связи, продолжил Эюбов, развиваются высокими темпами. Первый вице-премьер особо подчеркнул роль азербайджано-украинской межправительственной комиссии в углублении экономических связей между странами.

Также, Эюбов отметил, что обе страны продолжают успешное сотрудничество в различных международных организациях.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Москва за расширение российского бизнеса в Азербайджане
Точка зрения 19:00
На Международной выставке ADEX-2018 в Баку представлен ракетный комплекс «Полонез» (ФОТО)
Общество 18:03
Украина будет закупать азербайджанское вино на постоянной основе
Бизнес 16:29
Азербайджан увеличил доходы от продажи газа в Турцию
Энергетика 16:19
Владимир Путин 27 сентября посетит Азербайджан
Россия 16:14
Законопроект об обязательном медстраховании согласован с соответствующими структурами Азербайджана
Общество 14:47
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Гызылагаджского национального парка
Политика 19:53
США готовы сделать все, чтобы разрешить ситуацию в Идлибе - Трамп
США 19:43
В Азербайджане задержан фальшивомонетчик
Происшествия 19:26
Президент Ильхам Алиев обновил состав совместной с Латвией межправкомиссии
Политика 19:17
Трамп уверен, что КНДР пойдет на сделку по денуклеаризации
США 19:12
Президент Ильхам Алиев утвердил рамочное соглашение между "Азеркосмос" и Национальным центром космических исследований Франции
Политика 19:11
В Азербайджане увеличилось число онкобольных
Общество 19:03
Москва за расширение российского бизнеса в Азербайджане
Точка зрения 19:00
В Азербайджане более 1,5 тыс учителей были приняты на работу
Общество 18:55