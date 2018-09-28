Президент Ильхам Алиев принял участие во встрече в ограниченном составе Совета глав государств СНГ в Душанбе (ФОТО) (версия 3)

28 сентября 2018 18:50 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В пятницу в столице Республики Таджикистан Душанбе состоялась встреча Совета глав государств СНГ в ограниченном составе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие во встрече.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президенты Азербайджана и Таджикистана сделали совместное фото.

Затем главы государств, принимающие участие во встрече, сделали совместное фото.

Выступивший на встрече Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поприветствовал гостей и пожелал успехов работе заседания. Он отметил, что за минувший период согласно традициям придавалось особое значение укреплению и развитию отношений между странами.

Президент Таджикистана проинформировал о деятельности его страны в рамках СНГ. Президент Эмомали Рахмон довел до внимания, что за период председательства Таджикистана в Совете было проведено 40 заседаний. Он отметил, что за минувший период основными направлениями совместной деятельности были вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, преступлениями в сфере экономики, незаконной миграцией, торговлей людьми. «Сотрудничество в экономической сфере в соответствии с документами, принятыми в рамках СНГ, дало позитивные результаты», - сказал Президент Таджикистана. Он подчеркнул, что особое внимание уделяется также развитию гуманитарной сферы.

Эмомали Рахмон объявил заседание открытым.

Затем председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев проинформировал о вопросах повестки дня заседания.

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