Президент Ильхам Алиев принял участие во встрече в ограниченном составе Совета глав государств СНГ в Душанбе (ФОТО) (версия 3)

Добавлыне подробности (первая версия опубликована в

БАКУ /Trend/ - В пятницу в столице Республики Таджикистан Душанбе состоялась встреча Совета глав государств СНГ в ограниченном составе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие во встрече.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президенты Азербайджана и Таджикистана сделали совместное фото.

Затем главы государств, принимающие участие во встрече, сделали совместное фото.

Выступивший на встрече Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поприветствовал гостей и пожелал успехов работе заседания. Он отметил, что за минувший период согласно традициям придавалось особое значение укреплению и развитию отношений между странами.

Президент Таджикистана проинформировал о деятельности его страны в рамках СНГ. Президент Эмомали Рахмон довел до внимания, что за период председательства Таджикистана в Совете было проведено 40 заседаний. Он отметил, что за минувший период основными направлениями совместной деятельности были вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, преступлениями в сфере экономики, незаконной миграцией, торговлей людьми. «Сотрудничество в экономической сфере в соответствии с документами, принятыми в рамках СНГ, дало позитивные результаты», - сказал Президент Таджикистана. Он подчеркнул, что особое внимание уделяется также развитию гуманитарной сферы.

Эмомали Рахмон объявил заседание открытым.

Затем председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев проинформировал о вопросах повестки дня заседания.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.