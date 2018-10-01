Хикмет Гаджиев: Азербайджан всегда готов к конструктивным переговорам, служащим урегулированию армяно-азербайджанского конфликта (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда готов к конструктивным переговорам и контактам, служащим урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Об этом в интервью Trend в понедельник сказал заместитель начальника отдела внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он напомнил, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялась беседа между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном

По словам Гаджиева, беседа состоялась по инициативе премьер-министра Армении.

«Это еще раз показывает, что формат переговоров остается неизменным, и переговоры ведутся именно между Арменией и Азербайджаном, которые являются сторонами конфликта. Также добавлю, что в рамках этого же формата в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а в июле - в Брюсселе прошли встречи между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Мы оцениваем это позитивно, и Азербайджан всегда готов к конструктивным переговорам и контактам, служащим урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Это еще раз демонстрирует приверженность Азербайджана существующему формату. Это вновь показывает приверженность Азербайджана переговорному процессу по существующему процессу», - сказал Гаджиев.

Он также прокомментировал вопрос укрепления режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения войск.

«Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что главная причина нарушения режима прекращения огня – это незаконное нахождение армянских войск на оккупированных азербайджанских территориях и продолжение факта военной оккупации. Всегда виновником нарушения режима прекращения огня и обострения ситуации была армянская сторона. Хотел бы напомнить о широкомасштабных военных учениях, проведенных армянскими вооруженными силами на оккупированных территориях Азербайджана после встречи глав государств в ноябре 2014 года в Париже, о подстрекательстве с известным инцидентом с вертолетом, а также обстреле из тяжелых орудий мирного населения, живущего вдоль линии соприкосновения войск, вооруженными силами Армении в апреле 2016 года, и умышленном обострении ситуации. Так что вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с требованиями резолюций Совета безопасности ООН устранит не только фактор военного риска, но и не будет необходимости в режиме прекращения огня, и откроются всесторонние возможности для политического решения конфликта. Тем самым в регионе будут обеспечены мир, стабильность и безопасность», - сказал Гаджиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.