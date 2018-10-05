Президент Ильхам Алиев утвердил ряд азербайджано-таджикских и азербайджано-австрийских документов

5 октября 2018 01:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об утверждении Соглашения об обучении военнослужащих пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана в Академии Государственной пограничной службы Азербайджана. Документ был подписан между Госпогранслужбой Азербайджана и Госкомитетом национальной безопасности Таджикистана 10 августа в Баку.

После вступления в силу соглашения Государственная пограничная служба Азербайджана обеспечит осуществление его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить уведомление в правительство Таджикистана о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу Соглашения.

Президент Ильхам Алиев также подписал указы об утверждении Протокола о взаимном выделении ежегодных образовательных квот между министерством образования Азербайджана и министерством образования и науки Таджикистана, Соглашения о сотрудничестве между министерством экономики и министерством экономического развития и торговли Таджикистана, Соглашения о сотрудничестве в сфере промышленности и новых технологий между правительством Азербайджана и правительством Таджикистана, Соглашения о сотрудничестве в сфере ветеринарии между правительством Азербайджана и правительством Таджикистана. Эти документы были подписаны 10 августа 2018 года в Баку.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить уведомление в правительство Таджикистана о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу этих документов. Глава государства в четверг подписал указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере кадастра недвижимого имущества и геоинформационной системы между Государственным комитетом по вопросам имущества Азербайджана и Федеральным органом по метрологии Австрии. Документ был подписан в Вене 6 июля 2018 года.

Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана обеспечит осуществление положений Меморандума после вступления его в силу.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить уведомление в правительство Австрии о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.

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