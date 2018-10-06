Авторитетное американское издание The Hill посвятило передачу Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Авторитетное американское издание The Hill пригласило в эфир своего телевизионного канала и взяло интервью у посла Азербайджана в США Элина Сулейманова.

В ходе интервью обсуждались отношения Азербайджана с США и его соседями, энергетическая безопасность и армяно-азербайджанский конфликт.

Посол, отвечая на вопрос ведущего о ситуации в регионе и отношениях США с Ираном и Россией, отметил стратегическое расположение Азербайджана, а также сказал, что Азербайджан является единственным государством, соседствующим одновременно с Ираном и Россией и объединяющим Европу с Азией. Посол добавил, что Азербайджан также может извлечь пользу из хороших отношений США с соседними странами. Посол добавил, что между Азербайджаном и Ираном имеются прочные культурные связи и обе страны являются мусульманскими.

По словам дипломата, распространение атомного оружия и оружия массового уничтожения является важным вопросом, и Азербайджан поддерживает все усилия по предотвращению их распространения.

Посол особо подчеркнул, что Азербайджан был одной из первых стран, выразившей безоговорочную поддержку США после теракта 11 сентября. Сулейманов рассказал, что солдаты азербайджанской армии в миротворческих целях проходили службу на Балканах, в Ираке и в настоящее время в Афганистане. Посол особо отметил, что ведущие в Афганистан транзитные дороги проходят через Азербайджан.

Посол также рассказал о вводе в эксплуатацию нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а также о строительстве самого крупного в регионе газопровода, соединяющего Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и Италию - "Южный газовый коридор". Сулейманов сказал, что этот проект имеет очень важное значение, и поблагодарил администрацию США за постоянную поддержку проекта.

Посол также отметил, что за последние годы развиваются основанные на взаимоуважении добрососедские отношения между Азербайджаном и Россией.

Посол считает важным обеспечение стабильности в регионе, продолжение борьбы против таких угроз, как терроризм, радикализм. Сулейманов отметил, что Азербайджан расположен близко к региону, где распространены радикальные идеологии, но азербайджанский народ является терпеливым и здравомыслящим.

Самым большим вызовом для Азербайджана является решение конфликта с Арменией мирным путем, прекращение оккупации территории страны, возвращение на свои родные земли изгнанных оттуда людей.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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