Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с национальным павильоном с выставки «Милан Экспо 2015» (версия 2)

8 октября 2018 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальный павильон Азербайджана со Всемирной выставки «Милан Экспо 2015» был демонтирован, привезен в Баку и вновь смонтирован на территории Приморского национального парка.

В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с павильоном.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров проинформировал Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву об условиях во вновь смонтированном павильоне.

Здесь Президенту Ильхаму Алиеву был представлен проект национального павильона Азербайджана, который будет смонтирован на выставке «Дубай Экспо 2020».

Ознакомившись с проектом, глава государства дал соответствующие поручения по началу строительства национального павильона на выставке «Дубай Экспо 2020».

Также Президент Азербайджана дал поручение о рассмотрении вопроса демонтажа и доставки в страну национального павильона после выставки «Дубай Экспо 2020».

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