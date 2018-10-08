По поручению Президента Ильхама Алиева Индонезии переданы средства для устранения последствий землетрясения

8 октября 2018 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева индонезийской стороне переданы средства в размере 50 тысяч долларов на гуманитарные цели для устранения последствий землетрясения в Индонезии силой 6,9 балла, произошедшего пятого августа, говорится в сообщении МИД, распространенном в понедельник.

Напомним, что в результате стихийного бедствия, произошедшего в Индонезии пятого августа, больше всего пострадал остров Ломбок. Всего было разрушено до 70 тысяч домов, более 600 школ, три больницы, 65 мечетей, свыше пяти мостов. Во время землетрясения погибло около 400 человек, около 390 тысяч человек остались без крова.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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