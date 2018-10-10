Азербайджан продолжает поддерживать миротворческие операции в Афганистане - Эльмар Мамедъяров

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в среду принял заместителя помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента, говорится в сообщении МИД.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность успешным развитием двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и других сферах и подчеркнута важность увеличения усилий для дальнейшего углубления двусторонних отношений.

Министр рассказал об важных энергетических и транспортных проектах, реализуемых при инициативе и с участием Азербайджана, в особенности о железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и «Южном газовом коридоре». Мамедъяров отметил, что Азербайджан приветствует поддержку США в реализации этих проектов.

Глава МИД также сказал, что Азербайджан продолжает поддерживать международные миротворческие операции в Афганистане.



В свою очередь Кент отметил, что США продолжают развивать двусторонние отношения с Азербайджаном в сферах энергетики, безопасности, экономической сфере и других сферах. Заместитель помощника госсекретаря США особо отметил, что высоко оценивается вклад Азербайджана в миротворческие операции в рамках борьбы с терроризмом.

Министр рассказал о нынешнем состоянии переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и его встрече с министром иностранных дел Армении в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мамедъяров отметил, что нарушение признанных на международном уровне границ государства с применением силы является неприемлемым.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.