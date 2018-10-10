Президент Ильхам Алиев выделил средства строительство комплекса ASAN Hayat

10 октября 2018 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о проектировании и строительства в Шеки комплекса ASAN Hayat.

Согласно распоряжению, с целью проектирования и строительства в Шеки комплекса ASAN Hayat из суммы, предусмотренной в подпункте 1.52.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана будет выделено 19,8 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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