Президент Ильхам Алиев выделил средства строительство комплекса ASAN Hayat

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о проектировании и строительства в Шеки комплекса ASAN Hayat.

Согласно распоряжению, с целью проектирования и строительства в Шеки комплекса ASAN Hayat из суммы, предусмотренной в подпункте 1.52.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана будет выделено 19,8 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.