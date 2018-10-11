Незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджана не принесут пользу урегулированию конфликта - депутат

БАКУ /Trend/ - Согласно международному праву, Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Все должны знать, что для посещения какой-либо страны необходимо соблюдать определенные процедуры в соответствии с пограничным режимом, в особенности придерживаться соблюдения режима государственной границы, признанной на международном уровне.

Об этом в четверг на осенней сессии ПАСЕ в ходе обсуждений доклада «Неограниченный доступ Совета Европы и мониторинговых органов ООН по соблюдению прав человека к странам-членам, в том числе в «серые зоны» сказала депутат парламента Азербайджана Севиндж Фаталиева.

По ее словам, как известно, пограничный режим государства определяется национальным законодательством и международными соглашениями.

«Азербайджан, как и другие страны, вправе требовать от пересекающих границу лиц соблюдения установленных норм и правил. Мы не требуем чего-то необычного», - отметила депутат.

Фаталиева добавила, что идея мониторинга соблюдения прав человека заслуживает положительной оценки.

«Однако чьи права будут контролироваться в Нагорном Карабахе? Обычно под мониторингом подразумеваются лица, чьи права были нарушены. Уже 28 лет, как Нагорный Карабах управляется военным режимом Армении. В результате этнической чистки и оккупации местное население было изгнано из родных краев. И вы предлагаете провести мониторинг прав находящихся там военных сил, оккупантов? Это нелогично», - отметила Фаталиева.

Депутат также сказала, что такие предложения могут привести лишь к эскалации конфликта, а также станут препятствием для мирного урегулирования.

По ее словам, к эскалации также могут привести организованные Арменией незаконные визиты иностранных граждан в Нагорный Карабах.

«Несколько дней назад супруга премьер-министра Армении Акопян организовала визит в Нагорный Карабах с делегацией различных стран. Этот визит назывался «миротворческой народной дипломатией». Я как женщина, мать понимаю смысл миротворчества. Потому что женщины всегда думают о мире, о детях, об их будущем. Но если и сегодня армянские вооруженные силы стреляют по невинным азербайджанским детям, о каком миротворчестве может идти речь?! Нельзя достичь мира таким образом! Визиты на оккупированные территории без разрешения на то стран никогда не принесут пользу урегулированию конфликта! Лучше проводить мониторинг беженцев, ставших жертвами оккупации», - сказала Фаталиева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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