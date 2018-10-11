Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании

11 октября 2018 19:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Испании Филиппа VI.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать вам и в вашем лице всему вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Королевства Испания. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Испании – постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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