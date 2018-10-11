Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство нового здания школы в Губинском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству новой общеобразовательной школы в селе Алексеевка Губинского района.

Согласно распоряжению, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 960 ученических мест в селе Алексеевка Губинского района, из суммы, предусмотренной в пункте 21 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", министерству образования будет выделено первоначально два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, министерству экономики - предусмотреть в разделе государственных капвложений в проекте государственного бюджета на 2019 год финансовые средства, указанные в этом распоряжении, для завершения строительства нового здания общеобразовательной школы, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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