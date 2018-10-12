Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с с питомником саженцев НИИ фруктоводства и чаеводства в Губе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Губе с питомником саженцев Научно-исследовательского института фруктоводства и чаеводства Министерства сельского хозяйства.

Глава государства и его супруга поинтересовались условиями, созданными в капитально отремонтированном здании научно-исследовательского института.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов сообщил, что Научно-исследовательский институт плодоводства и чаеводства начал функционировать в 1926 году, а с 1964 года размещается в поселке Зардаби Губинского района. В институте трудятся 59 работников, среди них есть доктора наук и философии. На основании подписанного Президентом Ильхамом Алиевым в 2015 году Распоряжения об усилении материально-технической базы научно-исследовательских учреждений, функционирующих в системе Министерства сельского хозяйства, в Научно-исследовательском институте плодоводства и чаеводства было капитально отремонтировано административно-лабораторное здание общей площадью 3504 квадратных метра, обновлены коммунальные системы, построены вспомогательные хозяйственные здания. В институте созданы оснащенные современным оборудованием лаборатории агроэкологии и анализа, размножения растений микроклональным методом, занимающиеся анализом почвы, растений и воды. Для выращивания и адаптации выведенных в лабораториях сортов растений построен специальный теплично-саженцевый комплекс.

На новых участках, созданных в Научно-исследовательском институте плодоводства и чаеводства, открыто 35 рабочих мест. Здесь на территории 73 гектара расположен Лянкяранский чаеводческий филиал, на 19 гектарах – Абшеронская опытная станция, на 50 гектарах – Габалинский, а на 97 гектарах – Гейчайский опорные пункты. Кроме того, на балансе института находятся Загатальский опорный пункт, Зардабинская научно-опытная станция и Губинское подсобное опытное хозяйство.

Было отмечено, что опытные базы в основном появились в 50-е годы прошлого века. Площадь находящегося в их пользовании общего земельного участка составляет 662 гектара, из которых 557 гектаров пригодны для посевов. В 2017-2018 годах на территории 50 гектаров Научно-исследовательского института плодоводства и чаеводства, к основным задачам которого относятся сбор, хранение и использование в селекции растительного генофонда, создание новых более урожайных сортов фруктов, разработка новых технологий возделывания растений и оказание научно-технической поддержки фермерам, были разбиты современные и урожайные фруктовые сады. Научно-исследовательский институт плодоводства и чаеводства, наладивший связи с Германским научно-исследовательским институтом селекции плодов и растений, Научно-исследовательским институтом плодоводства и Академией сельского хозяйства Беларуси, английской Научно-исследовательской компанией Meosis, испанской компанией по выращиванию саженцев и проведению исследований Viveros-veron, осуществляет широкое сотрудничество также с Китайским аграрным университетом «Анхой» и Французской сельскохозяйственной палатой Luare, занимающейся плодоводством.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проекте «Умный сад», основной целью которого является поддержка усиления экспортного потенциала, устойчивого развития садоводства, производства качественной продукции и формирования фермеров, работающих инновационными методами. Кроме того, говорилось о проекте AqroUber, преследующем цель создания единого реестра квалифицированных механизаторов, единой коммуникационной системы для координации фермеров и механизаторов, определения уровня профессионализма и других показателей механизаторов и изучения их локации по стране.

Во время информирования главы государства о работе новосозданной Государственной аграрной торговой компании было отмечено, что на сегодняшний день рассмотрены обращения более 300 фермеров. Приобретенные у них свыше 300 тысяч килограммов продукции вынесены на продажу. Недавно был подписан меморандум с целью реализации продукции 15 фермеров в Джоджуг Марджанлы.

Президент Азербайджана также был проинформирован о проекте «Из села в город». Было отмечено, что в рамках проекта предусмотрены организация современных ярмарок, создание центров розничной продажи, мобильного применения для онлайн-заказов. Реализация проекта окажет содействие в решении проблем непосредственного выхода фермеров на рынки продаж, и городское население получит возможность приобретать сельскую продукцию инновационными путями по выгодным ценам. Как составная часть проекта, будет создана аграрная биржа, таким образом как продавцы, так и покупатели сельскохозяйственной продукции объединятся на единой платформе, будет создана информационно-ценовая база сельскохозяйственной продукции.

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