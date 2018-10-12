Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Губинской районной центральной больницы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялось открытие Губинской районной центральной больницы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.

Глава государства и его супруга разрезали ленту, символизирующую открытие больницы.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев проинформировал главу государства об условиях, созданных в медицинском учреждении. Было отмечено, что Губинская районная центральная больница была сдана в эксплуатацию в 1964 году, но ввиду того, что ремонтные работы здесь долго не проводились, здание находилось в непригодном для эксплуатации состоянии. Строительство нового здания больницы на 230 коек началось в 2015 году и завершилось в сентябре этого года. В здании больницы установлено современное медицинское оборудование. В этом медицинском учреждении будут функционировать отделения хирургии, терапии, детских болезней, неврологии, гинекологии, травматологии, инфекционных заболеваний, лучевой диагностики, реанимации, неотложной медицинской помощи, ЛОР, приемная, лаборатория, перинатальный центр. Наряду с основным корпусом, на территории построены здания для Губинского районного отдела Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, подсобные помещения.

Сдача в эксплуатацию подобного современного медицинского учреждения позволит оказывать всесторонние медицинские услуги не только жителям Губы, но и всему населению региона. Следует также отметить, что в 2004-2018 годах в 17 городах и районах страны были заново отстроены центральные больницы. За эти годы были капитально отремонтированы 28 зданий больниц, расположенных в регионах. Также уже завершено строительство Геранбойской, Газахской, Гобустанской и Шамкирской районных центральных больниц, продолжается сооружение зданий Абшеронской, Физулинской и Габалинской районных центральных больниц.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом медицинского учреждения.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

- Сегодня в городе Губа очень знаменательный день. В Губе открывается Центральная районная больница. Сердечно поздравляю вас по этому случаю. Это прекрасное медицинское учреждение, отвечающее самым высоким современным стандартам. Очень красивы как его внешний вид, так и внутреннее оформление и дизайн. Конечно, установленное здесь медицинское оборудование обладает самыми высокими стандартами. Уверен, что здесь будут оказываться прекрасные медицинские услуги больным, и они обретут здоровье.

Это медицинское учреждение – рабочее место врачей, и оно должно быть на таком прекрасном уровне. В этой больнице есть все отделения. Здесь можно лечить все болезни. В то же время возможна и диагностика. Должен также отметить, что несколько лет назад по моей инициативе в городе Губа был создан лечебно-диагностический центр. Эта больница – второе крупное медицинское учреждение в Губе. Уверен, что жители Губы будут пользоваться этими возможностями.

Создание такой современной больницы в регионе демонстрирует нашу политику. Сейчас во всех регионах Азербайджана, в каждом районе созданы и создаются современные медицинские учреждения. В этом году запланировано открытие новых крупных больниц в шести городах. Сегодня уже сдается вторая больница. До этого была сдана Нафталанская городская больница. До конца года запланировано завершение строительства четырех больниц. В будущем году будут сданы четыре городские больницы, или продолжится их строительство. Таким образом, в Азербайджане не останется ни одного города, где бы не было самой современной больницы. Наконец, мы увидим завершение создания материально-технической базы сферы здравоохранения нашей страны. Это действительно большое событие, потому что сегодня повышается уровень медицинских услуг, оказываемых в нашей стране, растут возможности. Используя эти возможности, сегодня мы можем оказывать гражданам прекрасные услуги. Вам известно, что несколько лет в нашей стране проводится диспансеризация - диагностика. В этом году этой возможностью воспользовались более пяти миллионов человек. У некоторых из них выявлены болезни, им оказаны медицинские услуги, даны рекомендации. Если болезнь серьезная, тогда они направляются в город Баку.

За последние 15 лет в Азербайджане построено или капитально отремонтировано более 600 медицинских учреждений. Это наш большой вклад в сохранение здоровья наших людей. Здоровье людей – важнейший вопрос. Глядя сегодня на статистику, растущий рейтинг Азербайджана в подсчетах Всемирной организации здравоохранения, мы видим, что в этой сфере достигнуты очень хорошие результаты. В Азербайджане повышается продолжительность жизни людей, снижается материнская и детская смертность. Конечно, в этом направлении будут предприняты еще более существенные шаги. Однако, в принципе, процесс создания материальной базы системы здравоохранения завершается.

Есть много факторов, обусловливающих здоровье человека. Среди них в первую очередь - здоровый образ жизни. Я обращаюсь отсюда ко всем гражданам: здоровый образ жизни должен быть основным принципом для каждого гражданина. Конечно, диагностика играет очень важную роль. Сегодня имеющиеся в нашей стране лаборатории могут проводить все анализы. Ежегодно граждане массово проходят обследование и, таким образом, предотвращаются серьезные болезни. Профилактика играет очень важную роль. С другой стороны, экологическое состояние нашей страны, конечно же, напрямую влияет на здоровье людей. В этом направлении также предпринимаются очень важные шаги. Сооружаются очистные установки на предприятиях, в общественных объектах, загрязняющих воздух. Успешно реализуются проекты питьевой воды, в том числе пять лет назад в городе Губа с моим участием был сдан в эксплуатацию проект питьевой воды. Сейчас соответствующие структуры очень серьезно занимаются пищевой безопасностью. Выявляются некачественные, в некоторых случаях поддельные продукты питания. А те, кто допускают эти преступления, привлекаются к уголовной ответственности. Конечно, спорт – очень важный фактор для здоровья людей. Сейчас в нашей стране есть все условия для занятий спортом.

То есть мы комплексно подходим к этой сфере. Совершенствование системы здравоохранения – одно из основных направлений нашей социальной политики, и мы предприняли очень важные шаги на этом пути, достигли больших успехов. Один из них – это прекрасное медицинское учреждение.

Развитию города Губа всегда уделялось большое внимание. Как Президент я 10 раз посещал Губинский район. Это моя 11-я поездка. В ходе поездок я принимал участие в открытии многих объектов. Были даны очень серьезные поручения по развитию Губинского района. И они успешно выполняются. В районе реализуются инфраструктурные проекты. Я отметил проект питьевой воды. В результате строительства несколько лет назад электростанции «Шахдаг» значительно улучшилось обеспечение электроэнергией не только Губинского района, но и всего региона. Продолжается прокладка автомобильных дорог. Сегодня мы отметили открытие одной сельской дороги. В большинстве сел Губинского района дороги уже находятся в хорошем состоянии. Остальные проекты будут реализованы в последующие годы. Предпринимаются шаги по другим инфраструктурным проектам. 75 процентов домашних хозяйств обеспечены природным газом. Построены сорок восемь школ, семь школ капитально отремонтированы. Созданы центр «ASAN xidmət», Дом молодежи, Шахматная школа. То есть в городе Губа создаются многочисленные социальные и промышленно-экономические объекты, в том числе Губинский филиал Производственного объединения «Азерхалча». То есть предпринимаются шаги по созданию рабочих мест, развитию туризма. Сейчас в Губе увеличивается число туристов, приезжают как местные, так и иностранные гости, открываются новые отели. Сегодня я ознакомился с деятельностью нового питомника по выращиванию саженцев. Это будет иметь очень большое значение для развития сельского хозяйства.

Поэтому комплексное развитие Губинского района находится в центре внимания. Социально-инфраструктурные проекты, проекты, связанные с созданием рабочих мест, туризм, сельское хозяйство. Район и дальше будет развиваться в этом направлении. Будут даны и дополнительные указания. Я всегда рассматриваю предложения из районов, и большая часть их решается. Мы реализуем их в рамках программы социально-экономического развития регионов.

Хочу проинформировать вас и об очередных проектах. В городе Губа имеется 5 коммунальных домов. Их состояние оставляет желать лучшего. Вместо них будет построено новое 48-квартирное жилое здание. По этому вопросу будет дано соответствующее указание. Будут выделены дополнительные средства на строительство одной школы, даны дополнительные поручения по прокладке сельских дорог, в том числе будет проложена новая линия дороги Губа-Хыналыг. Вам известно, что по моей инициативе примерно десять лет назад мы проложили новую дорогу в Хыналыг. Прошло уже десять лет, может, немного больше, и эта дорога нуждается в ремонте. В то же время, согласно предоставленной мне информации, есть новое направление. В наших планах – прокладка новой дороги из села Сусай в село Хыналыг. Это – 30-километровая дорога, в то же время от нее будет проложена примерно 5-километровая дорога в село Грыз. Будет дано соответствующее указание.

Одновременно будет дано соответствующее указание, касающееся полной реконструкции дороги Губа-Гонагкенд. Часть этой дороги до села Рустов уже построена. Правда, расстояние от села Рустов до Гонагкенда очень большое, и этот проект требует крупных финансовых средств. Но мы должны сделать это. Потому что вдоль этой дороги очень много сел, проживают тысячи людей, и сейчас дорога, конечно же, находится в очень плохом состоянии. То есть такая дорога нам не к лицу.

Вот эти проекты будут реализованы на очередном этапе. Средства будут выделены сразу. В связи с другими проектами – конечно, пусть граждане, жители Губинского района обращаются. Потому что мы сейчас работаем над четвертой Государственной программой социально-экономического развития регионов. Четвертая программа будет принята в начале будущего года, и в эту программу должны быть и будут включены проекты, которые сегодня еще не нашли решения в Губинском районе.

Еще раз поздравляю вас с этим прекрасным событием, желаю вам успехов. Спасибо.

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Выразив признательность главе государства от имени коллектива больницы, врач Кямаля Гейбатова сказала:

-Уважаемый господин Президент и многоуважаемая Мехрибан ханум.

Разрешите от имени жителей Губинского района поприветствовать Вас и сказать «Добро пожаловать!» в наш район.

Сегодня очень знаменательный для нас день. После Губинского диагностического центра с Вашего благословения нам передается грандиозное медицинское учреждение. Вы всегда старались, чтобы изобретения и новшества в мировой медицине применялись и в Азербайджане. Это реальность. Не только в нашей столице - Баку, но во всех регионах республики строятся объекты здравоохранения, обеспеченные самым современным медицинским оборудованием. Да, мы сегодня на примере Губинской районной центральной больницы еще раз становимся свидетелями этого. От имени жителей района выражаем Вам глубокую признательность за это. Заверяем Вас в том, что мы будем стараться работать на совесть, оказывать достойные медицинские услуги нашему населению, вносить достойный вклад в развитие человеческого фактора, который Вы высоко цените.

Господин Президент, мы знаем, что здоровье людей является приоритетным вопросом для Вас и многоуважаемой Мехрибан ханум. Каждый из нас всегда ощущает на себе Ваше внимание и заботу. Ежегодная бесплатная диспансеризация наших граждан - наглядный тому пример. Медицинские обследования, проводимые согласно Вашему поручению, выявили первичные симптомы некоторых болезней у многих людей, которые считали себя здоровыми. Если бы эти люди не были вовремя обследованы, они могли столкнуться с более тяжелыми последствиями. В этой больнице такие медицинские обследования будут проводиться более организованно и лучше. Это - культура, и эту культуру привили нам Вы. Поэтому еще раз выражаем Вам глубокую признательность.

Ваша забота о нас не ограничивается этим. Губинский район, как и все наши регионы, с каждым днем становится все краше и стремительно развивается. Сегодня в Губе у людей приподнятое настроение, в нашем районе чувствуется оживление. Благоустраиваются улицы, разбиваются парки, аллеи. Функционируют туристические объекты, соответствующие международным стандартам. Да, сегодня мы с гордостью можем сказать, что Губа стала туристическим центром региона. Вовсе неслучайно, что наш район – это место, куда туристы приезжают больше всего. Все это стало возможным благодаря Вашей деятельности.

Господин Президент, Вы и Мехрибан ханум для каждого азербайджанца являетесь примером того, как надо любить Родину, достойно служить народу, государству. Ваше участие в церемонии принесения присяги Вашим сыном Гейдаром, выполняющим свой служебный долг перед Родиной, наглядный тому пример.

Мне, как матери курсанта Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, эти чувства очень понятны. Еще раз выражаю Вам глубокую признательность. Да хранит Вас Аллах. Большое спасибо.

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В заключение было сделано фото на память.

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