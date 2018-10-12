Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии завода ООО «Губаэкоаграр» (ФОТО)

12 октября 2018 02:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг сдан в эксплуатацию завод по производству сельскохозяйственной продукции ООО "Губаэкоаграр".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии завода.

Вначале министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о создаваемых и расширяемых предприятиях в Губа-Хачмазском экономическом районе при финансовой поддержке Фонда развития предпринимательства Министерства экономики. Было сообщено, что в этом экономическом районе на финансирование 2624 проектов общей стоимостью 376 миллионов манатов были выделены льготные кредиты в размере 201 миллиона манатов. Предприятия, созданные в этих рамках, приступили к экспорту продукции в зарубежные страны. Так, завод по производству фундука в Хачмазе в прошлом году экспортировал фундук стоимостью 2 миллиона долларов, Логистический центр и завод по переработке фруктов - сухофрукты стоимостью 500 тысяч долларов, а Региональный логистический центр в Гусаре - фрукты на 6,2 миллиона долларов. В минувшем году во фруктовых садах площадью 186,4 тысячи гектаров в целом было произведено 955 тысяч тонн фруктов. 29 процентов продукции было экспортировано на зарубежные рынки, главным образом в Россию, Украину, Италию, Швейцарию и Германию. В прошлом году по Губа-Хачмазскому экономическому району было собрано 263,3 тысячи тонн фруктов, из которых 125,2 тысячи тонн приходится на долю Губы.

Затем глава государства ввел завод в действие.

Министр экономики Шахин Мустафаев и руководитель предприятия Эмин Мамедзаде подробно проинформировали главу государства о проводимой на заводе работе.

Было сообщено, что завод по производству сельскохозяйственных товаров ООО «Губаэкоаграр» обладает суточной производственной мощностью 4 тонн фундука и 2 тысячи тонн сухофруктов. На предприятии установлены линии для сушки фруктов, жарки и упаковки фундука, производства яблочных чипсов. Закупленные у населения фрукты, в первую очередь, сортируются, моются, очищаются от кожуры, нарезаются, упаковываются в специальном порядке и размещаются в печь для сушки. В печи, учитывая особенности каждого вида фруктов, в запрограммированном для них специальном режиме осуществляется процесс сушки. На предприятии в соответствии со спросом, главным образом, производятся и упаковываются в различном весе сушеные яблоки, груши, сливы, абрикосы, виноград и алча, а также яблочные чипсы. Поскольку сушеные фрукты производятся промышленным способом они отличаются по вкусу, товарному виду и упаковке высокого уровня.

А на линии переработки фундука продукция первоначально сушится, очищается от скорлупы, сортируется и затем жарится в печи. После охлаждения жареного фундука осуществляется вакуумная упаковка в различном весе. Производимая продукция предназначается не только для внутреннего рынка, но и для экспорта под брендом Made in Azerbaijan на зарубежные рынки, в частности, в Россию и арабские страны.

В ходе ознакомления с готовой продукцией глава государства был проинформирован о том, что потребность завода в сырье будет обеспечиваться за счет продукции, заготовленной в Губе и прилегающих районах. А это положительно повлияет на развитие малых семейных хозяйств и будет стимулировать закладку в регионе новых фруктовых садов. В то же время выращенные фрукты после переработки будут поставляться на зарубежные рынки, что будет способствовать росту экспортного потенциала региона.

В целях устойчивого обеспечения потребностей предприятия в сырье на очередном этапе предусматриваются установка холодильного складского комплекса вместимостью 2 тысячи тонн, увеличение вдвое производственной мощности, организация производства джемов и варенья. На финансирование инвестиционного проекта общей стоимостью 3,6 миллиона манатов Фондом развития предпринимательства Министерства экономики был выделен льготный кредит и этому проекту выдан документ поощрения инвестиций. На первоначальном этапе на предприятии предусматривается производство продукции стоимостью примерно 2,6 миллиона манатов, или 1,3 миллиона тонн продукции в год.

Создание в регионах таких перерабатывающих предприятий будет способствовать не только применению передовых мировых технологий и опыта, производству экспортоориентированной и конкурентоспособной продукции в сельском хозяйстве, закладке новых фруктовых садов, увеличению объема экспорта и расширению его географии, но и повышению занятости. В результате реализации данного проекта постоянной работой обеспечены 38 человек.

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