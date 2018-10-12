Незаконный визит представителя Госдумы России на оккупированные территории может сформировать негативное мнение у общественности Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-российские отношения находятся на высоком уровне, и недавняя встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом России Владимиром Путиным еще раз свидетельствует об этом.

Об этом в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказала депутат парламента, член рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Севиндж Гусейнова.

Однако она с сожалением отметила, что 7 октября группа российских женщин незаконно посетила оккупированные территории Азербайджана – Нагорный Карабах. Депутат сказала, что в составе этой группы также была заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Светлана Журова.

«Свой визит они называют миротворческим. Но вся мировая общественность знает, что Карабахскую войну начали армянские сепаратисты. Разве им неизвестно об убийстве армянами во время Ходжалинского геноцида 106 женщин и 63 детей? Среди людей, убитых армянскими сепаратистами во время Карабахской войны, были не только азербайджанцы, но и русские», - отметила депутат.

По ее словам, участие Журовой в этой акции может сформировать негативное мнение у общественности Азербайджана о позиции и роли России как страны-посредника в урегулировании карабахского конфликта.

«Поэтому я призываю их воздержаться от незаконных визитов», - добавила Гусейнова.

Депутат Фарадж Гулиев также осудил этот визит и предложил принять обращение от имени Милли Меджлиса к российское стороне.

Как сказал руководитель рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Али Гусейнли, в связи с этим рабочая группа подготовила обращение к председателю российского парламента, а также его комитетам.

Гусейнли отметил, что это обращение подпишут как он, так и председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин.

"Мы бы не хотели это комментировать, но визит первого заместителя комитета Государственной Думы России по международным делам заставил нас это сделать", - добавил Гусейнли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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