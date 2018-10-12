Президент Ильхам Алиев дал указания в связи с лечением азербайджанского журналиста

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал соответствующее указание по оказанию помощи в устранении проблемы со здоровьем, возникшей у журналиста Сабухи Мамедли.

Об этом в пятницу говорится в сообщении Совета печати Азербайджана.

Было отмечено, что в ответе на письмо Совета печати, направленное главе государства по этому вопросу, сказано о проведении мероприятий для улучшения состояния здоровья журналиста.

В письме Совета, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву, подчеркнуто, что фундаментальные основы политики в сфере прессы отражены в различных государственных документах. Также было сказано, что эта политика опирается на человеколюбие, гуманизм. Было сказано, что журналисты страны особо подчеркивают существующую позицию и представляют благородные дела и инициативы как неоценимый пример для подражания.

«Талантливый журналист Сабухи Мамедли, работавший репортером в авторитетных средствах массовой информации нашей страны, также нуждается в гуманном подходе Азербайджанского государства в вашем лице. У него острый диабет, печеночная и сердечная недостаточность. В настоящее время жизнь журналиста, состояние которого ухудшилось, находится под угрозой. Поэтому от имени медийной общественности страны обращаемся к вам и просим оказать ему соответствующую помощь. Уверены, благодаря вашему чуткому отношению, личному вниманию будут осуществлены необходимые мероприятия по лечению Сабухи Мамедли», - говорится в обращении Совета печати.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.