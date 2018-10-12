Для чего в Минск съехались ветераны спецслужб СНГ? (ФОТО)

12 октября 2018 21:32 (UTC+04:00)

О профессионалах из этой сферы иногда говорят: они не бывают бывшими. Детали служебной биографии некоторых из них, даже вышедших в отставку, не принято раскрывать и по сей день. Вчера они, высокопоставленные представители ветеранских организаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ, собрались в Минске. Не случайно, но символично, что они встретились в 10-м зале Музея Великой Отечественной войны. Он называется "Наследники Великой Победы" и хранит экспонаты из горячих или тлеющих точек прошлых лет, где служили приехавшие в Минск ветераны или их коллеги: Корея, Вьетнам, Куба, Ангола, Египет, Сирия, Афганистан... Об этом в пятницу сообщает "Беларусь Сегодня".

А собрались они для подписания меморандума о намерении создать Совет ветеранов спецслужб стран СНГ. О смысле и значимости собрания в беседе с нашим корреспондентом рассказал гость из Азербайджана, заместитель председателя правления Объединения ветеранов спецслужб "Альянс" Азер Караев.

"Беларусь для меня родная", — с этих слов начал Азер Халафович, закончивший службу заместителем начальника управления контрразведки своей страны. Достижение столь высокой должности он объяснил тем, что 42 года назад закончил Высшие курсы КГБ в Минске — лучшую, по его мнению, профессиональную школу в Союзе. Не скрывал эмоций, которые охватили его накануне, когда он побывал в комнате, где жил курсантом, в "своей" столовой и лекционном зале... Все, оказывается, сохранилось! Но самое главное, что, по его мнению, сохранилось в Беларуси, это традиция воспитывать молодежь — учить ее любить страну, родину, как свою мать. Он тронут заботой, которой на белорусской земле гостей окружили буквально от трапа самолета. Заметил, что именно так, по-братски ведут себя при встрече наши президенты, Александр Лукашенко и Ильхам Алиев.

Практический смысл встречи ветеранов Азер Караев объяснил так:

— Нас воспитывали в традициях дружбы, а сейчас в некоторых странах, бывших союзных республиках, идут боевые действия... С возрастом становишься более мудрым. Вот мы, "комитетчики", у которых есть сила и воля, и решили собраться, чтобы что-то сделать для своих народов, которые 70 лет жили в одном государстве... Одна из целей нашего собрания — объединиться.

После экскурсии по музею гости отправились в бывшую альма-матер на встречу с коллегами. Впереди у них обширная программа, профессиональная и культурная. К себе на родину гости увезут подписанный меморандум. Его следует неспешно и серьезно обсудить, чтобы создаваемая структура была не формально-парадной, а работоспособной и эффективной — напутствовал гостей председатель правления Белорусской общественной организации ветеранов КГБ "Честь" Алексей Васильев. Совет же, который затем предстоит создать, ставит перед собой разнообразные задачи: обмен опытом, углубление сотрудничества, оказание всесторонней и адресной помощи ветеранам, проживающим в других странах, санаторно-курортное лечение, должный уход за мемориальными комплексами, издательская деятельность...

Наиглавнейшей, пожалуй, остается та, которую заявил Азер Караев: чтобы повсюду как можно скорей воцарился мир.

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