Хикмет Гаджиев: Армения всячески препятствует контакту армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Армения всячески препятствует контакту армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха. Об этом в субботу сказал журналистам заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что руководство Армении прибегает к различным заявлениям, выдвигает утверждения, искажающие истинную суть армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Эти утверждения абсолютно далеки от реальности, и абсурдны. «В частности, попытки руководства Армении увязать армяно-азербайджанский конфликт с правами человека, или мнения о том, что якобы Азербайджан требует территории в Нагорном Карабахе без армянского населения совершенно неприемлемы, и далеки от реальности. Реальность же такова, что армянская сторона оккупировала азербайджанские территории, и осуществила военную агрессию против Азербайджана. Как часть захватнической политики Армении против Азербайджана, совершены многочисленные военные преступления и преступные деяния против человечности, что означает грубое нарушение международного гуманитарного права», - отметил Гаджиев.

Заместитель заведующего отделом Администрации Президента Азербайджана отметил, что армянская сторона даже опровергает факт существования азербайджанской общины Нагорного Карабаха, и всячески препятствует контакту армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха. «Хотелось бы напомнить армянской стороне, что во всех международных документах по правам человека ясно и однозначно указано, что осуществление каких-либо других прав, когда нарушаются права человека, абсолютно не приемлемо, и это неправильный подход. Во всех документах о защите прав человека закреплено, что эти права носят универсальный характер, и должны быть равноправно обеспечены. И вполне очевидно, что подобные утверждения Армении ничто иное, как сокрытие факта агрессии и оккупации, и Армения предпринимает шаги, направленные на обман и введение в заблуждение международного сообщества», - сказал Гаджиев.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.