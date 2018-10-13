Сиявуш Новрузов: Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан ожидает еще более светлое будущее (версия 4)

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан ожидает еще более светлое будущее.

Об этом в субботу сказал Trend заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель парламентского комитета по общественным объединениями и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

Новрузов отметил, что одним из важных событий в новой истории Азербайджана стало избрание наиболее талантливого воспитанника школы Гейдара Алиева, видного государственного деятеля Ильхама Алиева Президентом Азербайджана в 2003 году. С того времени минуло 15 лет, и Президент Ильхам Алиев, являясь новым лидером нового столетия, уверенно ведет вперед Азербайджан. Годы его правления характеризуются динамичным развитием и ускоренной модернизацией страны, обретшей весомые позиции на международной арене. «Продуманными реформами и мудрыми решениями Президент Ильхам Алиев привнес в нашу жизнь, новую динамику, вывел Азербайджан на уровень развивающихся стран мира. Потому что в центре его политики стоит человеческий фактор, желание творить и созидать, обеспечивая народу еще лучшую жизнь. Его жизненной философией является служение народу, готовность быть Президентом для каждого азербайджанца. Неслучайно, что именно благодаря взвешенной и дальновидной политике главы государства за минувший период экономика Азербайджана вступила в период стремительного и динамичного развития.

Мы хорошо помним, что когда Ильхам Алиев впервые был избран Президентом, то обещал, что будет создано 600 тысяч новых рабочих мест. Тогда эта цифра казалась некоторым иллюзией. Прошли годы и то, что представлялось иллюзией, стало реальностью. За прошедшие 15 лет в Азербайджане было создано более 1,9 миллиона новых рабочих мест. В результате этого и других шагов уровень бедности снизился с 50 до 5 процентов. Экономика Азербайджана, развивающегося самыми стремительными темпами в мире, выросла в 3,2 раза, промышленное производство – в 2,6 раза, сельское хозяйство – в 1,7 раза. В экономику страны было вложено 250 миллиардов долларов инвестиций. Став космическим государством, Азербайджан в 2018 году запустил на орбиту свой третий искусственный спутник».

Депутат сказал, что за минувший период были расширены реформы в аграрно-промышленном комплексе, в стране сформировался сильный класс предпринимателей. Сегодня успешно продолжается диверсификация экономики страны. По государственной линии на финансирование инвестиционных проектов субъектов предпринимательства выделяются миллионы манатов льготных кредитов. Аграрный сектор вступил на путь широкого развития, и сегодня Азербайджан одна из уникальных стран, обеспечивающих свою продовольственную безопасность.

Главная движущая сила реформ Президента Ильхама Алиева – это приверженность принципу прозрачности. Заявив, что «прозрачность - это вопрос, определяющий будущее каждой страны, потому что без прозрачности мы не сможем проводить реформы, и страна не сможет стремительно развиваться ни экономически, ни с политически», Президент Ильхам Алиев предпринял инновационные шаги в целях совершенствования и повышения прозрачности в деятельности государственных структур, устранения бюрократических препон между государственными структурами и гражданами, создав Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президента Азербайджана (Служба «ASAN»).

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