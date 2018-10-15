Нынешний уровень развития Азербайджана результат широкой и неустанной работы Президента Ильхама Алиева - депутат

БАКУ /Trend/ - С приходом Президента Ильхама Алиева к власти, одержавшего победу на выборах в 2003 году, начался качественно новый этап в истории современной азербайджанской государственности. Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, профессор Муса Гасымлы.

Гасымлы отметил, что за прошедшие 15 лет внутренняя социально-политическая, экономическая, культурная жизнь и внешняя политика Азербайджана ознаменовались рядом особенностей и нововведений в нашу историю:

«Последующие после 2003-го годы были годами наследия в развитии Азербайджана, продолжения стратегической линии, определенной выдающимся государственным и политическим деятелем, великим лидером Гейдаром Алиевым, модернизации нашей страны. После прихода к власти глава Азербайджанского государства поставил себе задачей модернизацию страны. Как известно, большинства народов, существовавших на протяжении истории, нет на мировой политической арене из-за того, что они не смогли идти в ногу со временем, адаптироваться. Сейчас большинство народов, которое не идет в ногу со временем, не следует условиям времени и само не определяет условий жизни, не является хозяевами своего слова. Время от времени некоторые из них ослабились, а некоторые были разрушены из-за того, что не адаптировались к процессам модернизации, или под влиянием внешних сил», - сказал Гасымлы.

По его словам, несмотря на то, что прошедшие 15 лет являются коротким временным отрывком с точки зрения истории, они равняются сотням лет некоторых стран с точки зрения развития и реализуемых реформ.

«Чтобы осознать это, прежде всего, было бы полезно оценить существенные изменения во внутренней жизни Азербайджана. Когда-то газоснабжение Азербайджана зависело от других стран, и при желании эти государства ограничивали подачу газа в Азербайджан, пытаясь использовать это как политическое давление. В результате политики, проводимой в Азербайджане за прошедший период, этой ситуации был положен конец. Несмотря на то, что Азербайджан небольшая страна по территории, и численность населения меньше в сравнении с другими странами, республика не только обеспечивает газоснабжение страны, но и превратилось в государство, играющее важную роль в обеспечении потребностей европейских стран».

Гасымлы отметил, что главные экспортные трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум играют не только экономическую роль, но и имеют большое политическое и стратегическое значение, они также играют важную роль в укреплении независимости Азербайджана.

"Южный газовый коридор" – это проект, усиливающий роль Азербайджана. Великий шелковый путь, транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс вновь превращают Азербайджан в мировой транзитный, транспортный и торговый центр. Азербайджан может транспортировать железнодорожные грузы от Персидского до Финского заливов, выполняет транзитную функцию. Азербайджан уже является страной, обеспечивающей транспортную безопасность. Эти дороги укрепляют мощь страны, ее международные позиции, обусловливают создание новых рабочих мест и дальнейшее улучшение условий жизни граждан. Азербайджан стал доступным рынком сбыта дешевых товаров сельского хозяйства для соседних и ряда далеких стран. Несомненно, страны не могут развиваться без торговли. Осуществляя в прошлые годы успешную внешнюю торговую политику, Азербайджан не только превратился в страну, которая предпринимает серьезные шаги в обеспечении продовольственной безопасности, но и экспортирует продукты сельского хозяйства в зарубежные страны. Кроме традиционных рынков Азербайджан также занял место на новых рынках», - сказал Гасымлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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