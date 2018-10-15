Профессор Наргиз Пашаева принята в постоянные члены Комитета благотворителей канцлера Оксфордского университета (ФОТО) (версия 4)

Название Британского фонда, изучающего Азербайджан и Кавказ, высечено на Кларендонской арке – почетной истории Оксфорда

БАКУ /Trend/ - Ректор Бакинского филиала Московского государственного университета, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), руководитель Научного центра имени Низами Гянджеви Оксфордского университета (www.orinst.ox.ac.uk/nizami-ganjavi-programme-study-languages-and-cultures-azerbaijan-and-caucasus) с азербайджанской стороны, председатель Попечительского совета Британского фонда, изучающего Азербайджан и Кавказ (www.bfsac.org.uk), академик Наргиз Пашаева была торжественно принята в члены Комитета благотворителей, руководимого канцлером Оксфордского университета лордом Паттеном Барнесом.

По пригласительному письму канцлера Оксфордского университета лорда Паттена Барнеса профессор Наргиз Пашаева 11 октября приняла участие в 28-м ежегодном специальном мероприятии Комитета благотворителей канцлера для принятия этого почетного титула.

Наряду с этим, состоялось церемониальное исполнение решения, привлекшего внимание и вошедшего в историю Оксфордского университета.

Так, решением руководства и Научного совета Оксфордского университета название Британского фонда, изучающего Азербайджан и Кавказ, было запечатлено на памятной доске на арке относящегося к XVII веку здания Кларендон (www.oxfordhistory.org.uk/broad/buildings/south/clarendon.html) как постоянного члена Комитета благотворителей канцлера, наряду со всемирно известными учеными, общественными деятелями и авторитетными организациями.

У Оксфордского университета есть традиция постоянно популяризировать партнеров, которых он ценит. Согласно этой исторической традиции, начиная с XIV века, на Кларендонской арке (www.oxfordhistory.org.uk/broad/buildings/south/clarendon.html) на входе в известную, имеющую историческое значение Библиотеку Бодлейна (www.bodleian.ox.ac.uk), чье здание первостепенной значимости считается сердцем университета, запечатлеваются имена наиболее великодушных благотворителей университета и всемирно известных людей.

Это историческое здание было построено в 1711-1715 годах Николасом Хоксмуром. Здание в первое время предусматривалось для Издательского дома Оксфордского университета. Сейчас здесь располагается часть Библиотеки Бодлейна. Здание Кларендон числится в первых рядах списка исторических зданий, зарегистрированных в Англии. В связи с тем, что часть здания была профинансирована Лордом Кларендоном, оно было названо в его честь.



До настоящего времени на Кларендонской арке были запечатлены имена наиболее видных благотворителей Университета. Здесь указаны имена самых известных личностей в истории Оксфорда и мира – сэра Томаса Бодли, королевы Елизаветы I, Джона Рэдклиффа, Уильяма Кэмдена, короля Чарльза I, Элиаса Эшмола, короля Георга I, Джорджа Олдриджа, Джозефа Боудена, Энн Кенникотта, сэра Роберта Тейлора, Джона Холла, Шарлотты Сазерленд, Джона Раскина, Ребекки Флауэр Скуир, Кристофера Уэлча, Генри Уайлда, The Rhodes Trust, Фонда Рокфеллера, сэра Артура Джона Эванса, Фонда Форда, Благотворительного фонда Бернарда Санли, таких компаний, как Институт транспорта, Action Research, Cancer Research Campaign, Fereydoun Soudavar, British Petroleum.



К современному периоду относятся увековеченные на памятной доске имена 230 видных ученых, общественных деятелей и авторитетных организаций, включая знаменитостей, таких как семья Вестон, профессор Ричард Дибольд младший, сэр Рональд Коэн, Леонард Блаватник.

11 октября 2018 года название Британского фонда, изучающего Азербайджан и Кавказ, наряду со всемирно известными личностями, было высечено на Кларендонской арке Оксфордского университета.

С гордостью необходимо отметить, что среди личностей, имеющих особые заслуги в Оксфордском университете, в Комитете благотворителей канцлера Оксфордского университета впервые официально и постоянно представлена азербайджанский ученый, руководитель и инициатор создания Научного центра имени Низами Гянджеви Оксфордского университета (www.orinst.ox.ac.uk/nizami-ganjavi-programme-study-languages-and-cultures-azerbaijan-and-caucasus), председатель Попечительского совета Британского фонда, изучающего Азербайджан и Кавказ, профессор Наргиз Пашаева.

Таким образом, наша соотечественница профессор Наргиз Пашаева стала первым азербайджанцем, принятым в члены Комитета благотворителей канцлера, состоящего из ученых, общественных деятелей и авторитетных организаций, имеющих особые заслуги в истории Оксфордского университета, который согласно последнему рейтингу считается ведущей высшей школой в мире, и удостоенным специальной мантии и головного убора университета. Эта честь, которой удостаиваются ученые, имеющие особые заслуги в истории университета, показатель оценки, данной работе профессора Наргиз Пашаевой и деятельности Научного центра Низами Гянджеви, созданного по ее инициативе в Оксфордском университете.

Согласно протоколу и традиции, лица, принятые в Комитет благотворителей канцлера, отличаются от других членов Комитета специальной одеждой, украшенной золотой нитью. Тем самым продолжительный и многогранный вклад этих членов в академические сферы Оксфорда с большим уважением признается и отмечается со стороны Оксфордского университета.

Традиционное ежегодное собрание Комитета благотворителей собирает самых видных и преданных друзей Оксфордского университета.

На мероприятии в Комитет принимаются новые члены и проводится презентация ряда важных научно-исследовательских работ. В этот день имена самых авторитетных ученых, благотворителей и организаций, как было указано выше, в отличие от других, высекаются на памятной доске. Также бывают заслушаны презентации известных ученых по актуальным вопросам, проводятся обсуждения с руководством университета. После официальной церемонии проводится ознакомление с частью новых исследовательских центров университета.

По традиции в этом году в здании факультета теологии (Divinity School) прошла специальная церемония. Наряду с учеными и представителями интеллигенции мирового масштаба Наргиз Пашаевой как ученому, имеющему заслуги в истории Оксфордского университета, была преподнесена мантия и головной убор с кисточкой.

Затем члены Комитета благотворителей канцлера и другие участники церемонии встретились с канцлером Оксфордского университета Лордом Паттеном Барнесом, сделали фотографии на память.

28-е ежегодное заседание Комитета благотворителей канцлера было проведено в известном Convocation House, где еще в XVI веке собирался британский парламент.

В начале мероприятия состоялась церемония принятия в комитет новых членов. По традициям Оксфордского университета новые и действующие члены комитета, по соответствующей процедуре по очереди пройдя через Wren Door и Канцлерский комитет, торжественно вошли из здания факультета теологии в Convocation House.

Вслед за шедшим во главе строя маршалом, ведущим церемонии канцлером Лордом Паттеном Барнесом, проктором, старшим проктором, младшим проктором, вице-канцлером, участником заседания, секретарем прокторов в старинный церемониальный зал вошли действующие члены Комитета: д-р Чанг Хон Дак, Петер Левин, д-р Котаро Он, сэр Говард Стрингер, д-р Роберт Истон, профессор Реймонд Дуэк, Марина Маркс, Тереза Секлер, Бернард Тейлор, профессор Час Боунтра.

Согласно последовательности церемонии вслед за действующими членами Комитета благотворителей канцлера, наряду с профессором Наргиз Пашаевой, в зал награждения и высокой трибуны вошли новые члены. Среди них Султан Назрин Муизуддин Шах, сэр Петер Луфф, сэр Мартин Смитт и леди Смитт.

Отметим, что в этом году на Кларендонской арке были выбиты только три имени из представленного списка, что было утверждено Высшим советом Оксфордского университета, одним из которых является Британский фонд, изучающий Азербайджан и Кавказ, председателем которого является профессор Наргиз Пашаева.

Во время торжественной процедуры Высшего собрания университета, согласно протоколу церемонии, общественный оратор с высокой трибуны отметил, что Британский фонд, изучающий Азербайджан и Кавказ, представлен в Комитете благотворителей канцлера профессором Наргиз Пашаевой.

Обратившись с нижеприведенными словами к Высшему собранию, специальный оратор сказал: «При поддержке Британского фонда, изучающего Азербайджан и Кавказ, в Оксфорде открылся Центр изучения истории, языков и культур Азербайджана, Кавказа и Средней Азии.

Благодаря поддержке Фонда появится возможность выделить стипендии трем докторам философии (DPhil), а также оказывать поддержку ученым-исследователям, программам различных мероприятий, а также вопросам управления.

Фонд также оказал поддержку в создании должности библиотекаря Средневосточных и исламских коллекций и должности инструктора для студентов Отделения тюркских языков Оксфордского университета, желающих изучать азербайджанский язык, являющийся официальным языком Азербайджана. Наряду с открытием читального зала для студентов и исследователей, поддержка Британского фонда предоставит возможность Библиотекам Бодлейна расширить свои книжные фонды уникальными материалами из Азербайджана и Кавказа. Создание Центра, носящего имя поэта 12-го века Низами, является результатом пятилетней успешной исследовательской деятельности Программы Низами Гянджеви.

Британский фонд, изучающий Азербайджан и Кавказ, был создан для поддержки образовательных и культурных проектов, относящихся к Азербайджану и шире - Кавказскому региону. Фонд в Комитете благотворителей канцлера представляет председатель Попечительского совета Фонда, профессор Наргиз Пашаева. Профессор Пашаева, которая является одним из инициаторов создания Центра Низами Гянджеви, ректор Бакинского филиала МГУ и почетный профессор МГУ».

Затем канцлер Оксфордского университета Лорд Паттен Барнес сказал высшему собранию, что профессор Наргиз Пашаева представлена как близкий друг и авторитетный академический партнер университета, и заявил о ее принятии в Комитет благотворителей канцлера постоянным членом: «Вы были представлены мне как большой друг и партнер университета. Принимаю вас в Комитет благотворителей как почетного члена и, с радостью принимая ваше великодушие, заявляем, что ваше имя будет выбито на табличке под Кларендонской аркой».

Об этом 11 октября 2018 года с самой высокой трибуны ведущего университета мира сказал канцлер Оксфордского университета Лорд Паттен Барнес. Затем Лорд Паттен Барнес преподнес профессору Наргиз Пашаевой подписанные им и подтверждающие эти слова официальные документы, написанные на традиционном старинном языке. Затем состоялось награждение и других лиц, избранных новыми членами Комитета.

Отметим, что среди новых членов Комитета благотворителей канцлера известные в мировом масштабе общественные деятели и представители интеллигенции. Один из новых членов Султан Назрин Муизуддин Шах с 2014 года является султаном малайзийского султаната Перак и заместителем Верховного правителя Малайзии. Он получил образование в Оксфордском университете, окончил магистратуру и докторантуру экономического факультета Гарвардского университета. Он автор многих научных статей и книг по экономическому и политическому развитию Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. Он является канцлером Малайзийского университета, председателем Научного совета Малайзийского университета и главой Ассоциации современных языков Малайзии.

Избранный в этом году в Комитет благотворителей канцлера сэр Питер Лафф с 2015 года является председателем Мемориального фонда национального наследия Великобритании и фонда лотереи наследия. Он также главный консультант по авиационным системам, национальной безопасности, системам электроники и связи Великобритании. Сэр Питер Лафф в течение 23 лет был членом парламента, избранным от Вустершира. Он также был министром обороны Великобритании по оборудованию и технологии. Является почетным членом Британского института связей с общественностью. Будучи членом Королевского общества искусств, сэр Питер Лафф в 2014 году был удостоен рыцарского титула за общественно-политические заслуги.

Еще раз отметим, что только имена Султана Назрина Муизуддина Шаха, сэра Питера Лаффа и название Британского фонда, изучающего Азербайджан и Кавказ, в котором председательствует профессор Наргиз Пашаева, были высечены на Кларендонской арке.

Среди новых членов Комитета и семья сэра Мартина и леди Элиз Смитт. Сэр Мартин Смитт в 1964 году получил образования в Оксфордском университете в сфере физики, потом окончил Стэнфордский университет в Калифорнии по промышленной специальности. Он учредитель и главный партнер компании "Phoenix Securities", председатель Европейского инвестиционного банка, а также был председателем компании "Worldwide Healthcare Trust", функционирующей в сфере здравоохранения, и организации"Oxford Capital Partners". Вместе с супругой он создал в Оксфордском университете Школу "Smith School Enterprise and Environment". За заслуги в сферах искусства, образования и науки сэр Мартин Смит в 2013 году был удостоен ранга Славы.

Таким образом, вслед за новыми утвержденными членами в зал вошли другие принятые члены. Среди них были Мохаммед Амерси, Эмма Маркегаглиа, Дункан Гринленд и Барбара Гринленд, лорд Ливингстон из Паркхэда, Брунс Грейсон, Дэвид Норвуд и другие.

По завершении торжественной церемонии состоялся очередной этап ежегодного собрания – вручение памятной доски на Кларендонской арке. Эта церемония прошла в Кларендоне (www.oxfordhistory.org.uk/broad/buildings/south/clarendon.html), считающемся одним из известных исторических зданий Оксфорда. Церемония торжественно завершилась в той же последовательности - из Комитета канцлера в направлении здания факультета теологии (Divinity School) (www.theology.ox.ac.uk) и в «Convocation House».

После перерыва ежегодное собрание было продолжено сессией на тему «Отношение Оксфорда к меняющемуся миру». Выступая на сессии со вступительной речью, канцлер Оксфордского университета Лорд Паттен Барнес призвал членов комитета принять участие в широких обсуждениях в связи с будущим университета, поделиться мнениями по сферам, вызывающим глобальную обеспокоенность. Он выразил признательность каждому, кто помогает продолжить такую историческую миссию Оксфорда, как обучение и просвещение во имя общего процветания мира. После вступительной речи канцлера и обращения вице-канцлера были проведены обсуждения по самым важным задачам, стоящим перед университетом. Вице-канцлер Луис Ричардсон проинформировала о новшествах в Оксфорде. В заключение канцлер и вице-канцлер ответили на вопросы участников.

В рамках ежегодного собрания на факультете управления Блаватника и в здании Beecroft были проведены различные презентации.

Автор бестселлера «Шелковый путь: новая история мира» профессор Питер Франкопан выступил с презентацией на тему «История будущего». Он рассказал об изменениях взглядов на прошлое и важности этого в XXI веке.

Выступая на тему «Туберкулез или не туберкулез: в поисках ответа», профессор Хэлен Макшейн рассказала, что туберкулез появился еще во времена фараонов, однако сегодня больше известен как болезнь нищеты, и предложила обсудить пути устранения этого распространяющегося патогена. Одной из презентаций, встреченных с интересом, стало исследование директора исследовательской программы “Young Lives”, профессора Джо Байдена на тему «Служат ли глобальные цели обнищавшим детям мира?» В рамках этой программы были проведены длительные исследования среди 12 тысяч детей. Были представлены неудачи и успехи международных усилий по обеспечению всех детей качественным образованием, устранению нищеты и гендерного неравенства среди детей.

В ходе презентации «За кулисами здания Beecroft» профессор Иан Шипсей и профессор Джон Вита пригласили членов Комитета благотворителей канцлера в специальный тур в инновационное здание Оксфорда - Beecroft. Они предоставили информацию о передовых исследованиях Оксфордского университета в сфере физики, ответили на важные вопросы, связанные с космосом и климатом на планете Земля.

Гости также осмотрели Центр консервации в Библиотеке Вестона, чтобы увидеть, как хранятся в Оксфорде самые ценные рукописи мира.

28-я ежегодная церемония Комитета благотворителей канцлера была продолжена приемом канцлера и торжественным гала-ужином в зале Milner Hаll здания Rodes House Оксфордского университета (http://conference-oxford.com/venues/conference/rhodes-house). В гала-ужине приняли участие канцлер университета Лорд Паттен, вице-канцлер, профессор Луиз Ричардсон, известные авторитетные ученые Оксфордского университета, высокие гости, всемирно известные общественные деятели и представители интеллигенции, а также руководитель Научного центра Низами Гянджеви Оксфордского университета с британской стороны Эдмунд Херциг и руководитель этого же центра с азербайджанской стороны, профессор Наргиз Пашаева, член Палаты лордов Великобритании и член Попечительского совета Британского фонда, изучающего Азербайджан и Кавказ, лорд Малкольм Брюс, члены Комитета благотворителей канцлера.

В такой стране, как Британия, имеющей древние исторические традиции, и в играющем важную роль на глобальном научном уровне Оксфордском университете, известном как престижный образовательный центр, до 2013 года, то есть до создания Научного центра Низами Гянджеви Оксфордского университета, древняя история и культура Кавказа в большинстве случаев изучались односторонне, в основном с точки зрения армянской и немного грузинской истории. Еще в 1965 году на факультете востоковедения Оксфордского университета был создан армянский научный центр, который функционирует по сегодняшний день. К сожалению, против этого, то есть в период до 2013 года, и в связи с этим не было проведено никакой работы. При том что в британском обществе, преподносящем исторические реалии на научных основах и доказательствах, в первую очередь первостепенное значение имеют именно совместные с фундаментальными научными центрами профессиональные научные связи.

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