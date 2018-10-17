Укрепление взаимоотношений с Азербайджаном - ключевое направление внешней политики Туркменистана - посол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Важнейшим направлением внешней политики Туркменистана является постоянное укрепление взаимоотношений с братским Азербайджаном.

Об этом сказал в среду посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев на торжественном приёме в честь 27-й годовщины независимости Туркменистана, организованном посольством страны в Баку.



По его словам, общая история и культура особо сблизили народы двух стран.



Туркменистан и Азербайджан, отметил посол, сотрудничают в таких сферах, как обеспечение глобальной и региональной безопасности, реализация крупных энергетических и транспортных проектов.



Ишанкулиев особо подчеркнул, что ключевая роль в развитии отношений между двумя странами принадлежит Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.



(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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