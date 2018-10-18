Операция СГБ Азербайджана: Арестован иностранный шпион (версия 3)

18 октября 2018 11:32 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Иностранный гражданин Хасанзада Бахрам Нусрат оглу по поручению зарубежных служб занимался шпионажем в ущерб государственной безопасности Азербайджана, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, распространенном в четверг.

Как говорится в сообщении, информация об его преступных действиях, о том, что он занимался шпионажем в ущерб государственной безопасности Азербайджана, перехватом государственной тайны и вербовкой граждан Азербайджана подтвердилась.

В результате совместной операции, проведенной СГБ и Государственной пограничной службой, Хасанзада Бахрам был задержан на территории страны при незаконном пересечении государственной границы. Главное следственное управление СГБ привлекло его к уголовной ответственности по ст. 276 (шпионаж) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.

Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Также было установлено, что по поручению иностранных спецслужб иностранный гражданин Хасанзада Бахрам собрал информацию о военнослужащих ВС Азербайджана, военно-стратегических объектах, расположенных на территории страны, военной технике и боеприпасах, связях с зарубежными странами в военной сфере, а также другие разведданные в сфере государственной безопасности и обороноспособности Азербайджана, занимался вербовкой граждан страны, с которыми он наладил длительные связи.

По факту продолжается расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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