Дмитрий Савельев: Должны быть приложены все усилия для признания трагедии в Ходжалы геноцидом азербайджанского народа на всех мировых площадках

КАЙСЕРИ /Trend/ - Должны быть приложены все усилия, чтобы трагедия в Ходжалы была признана геноцидом азербайджанского народа на всех мировых площадках.

Об этом сказал депутат Государственной думы России, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев на церемонии открытия парка Ходжалы и памятника жертвам Ходжалинской трагедии в турецком городе Кайсери.

«Суд в Нюрнберге по заслугам воздал тем, кто отдавал приказы убивать мирных жителей во время Второй мировой войны. А виновники же страшной трагедии в Ходжалы до сих пор живут и здравствуют и занимают ведущие политические посты. Уважаемые коллеги мы должны приложить все усилия к тому, чтобы трагедия в Ходжалы была признана на всех мировых площадках, как геноцид азербайджанского народа», - сказал Савельев.

Депутат Госдумы обратился к иностранным студентам, которые учатся в университетах Кайсери и присутствуют в церемонии: «Когда отучитесь и вернетесь в свои страны, расскажите своим политикам, своим парламентариям о той страшной трагедии, которая 26 лет назад была в Азербайджане. С тем чтобы ваши парламенты официально признали эту трагедию геноцидом азербайджанского народа. Такие трагедии не должны повториться».

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

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