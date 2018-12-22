Президент Ильхам Алиев утвердил госбюджет Азербайджана на 2019 год (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу утвердил государственный бюджет на 2019 год.

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2019 год прогнозируются на уровне 23,168 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы - 22 429,234 миллиона манатов, местные - 738,766 миллиона манатов), расходы - 25,190 миллиарда манатов (в том числе централизованные расходы - 24 347,188 миллиона манатов, местные - 842, 812 миллиона манатов).

В структуре доходов госбюджета поступления от НДС прогнозируются в размере 4,194 миллиарда манатов (в том числе 2,390 миллиарда манатов по НДС с импортируемых в страну товаров), налога на прибыль - 2,670 миллиарда манатов, налога с доходов физических лиц - 880 миллионов манатов, акцизного налога - 982 миллиона манатов (в том числе 380 миллионов манатов от акцизов на импорт товаров), таможенных пошлин - 900 миллионов манатов, упрощенного налога - 322 миллиона манатов, налога на добычу - 133 миллиона манатов, дорожного налога - 114 миллионов манатов (в том числе 32 миллиона манатов от владельцев автотранспортных средств иностранных государств) и т.д.

В структуре расходов госбюджета на оборону предусмотрено 3,038 миллиарда манатов, на образование - 2,286 миллиарда манатов, на здравоохранение - 1,042 миллиарда манатов, на социальную защиту и социальное обеспечение - 2,62 миллиарда манатов, на капиталовложения - 6,37 миллиарда манатов и т.д.

Максимальный предел дефицита госбюджета утвержден в размере 2,022 миллиарда манатов.

Верхний предел расходов сводного бюджета прогнозируется на следующий год на уровне 27 155,796 миллиона манатов, а дефицита - в размере 13 586,3 миллиона манатов без учета доходов, определенных соответствующим органом исполнительной власти.

Цена на нефть в госбюджете на 2019 год заложена в размере 60 долларов.

Официальный курс на 22 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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