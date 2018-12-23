Президент Ильхам Алиев избран «Главой государства года»

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев избран «Главой государства года» в Турции.
Номинация «Глава государства года» определялась по следующим параметрам: искренний, деловой, успешный и друг Турции.
Как сообщает Trend, соответствующий опрос проводился в 16 регионах Турции со стороны 145 организаций гражданского общества, входящих в состав Федерации Турецко-азербайджанских ассоциаций.
Вручение награды «Глава государства года» Президенту Ильхаму Алиеву состоится в январе 2019 года.
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