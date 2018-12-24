Военное сотрудничество между Россией и Азербайджаном развивается активно - посол

24 декабря 2018 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Военное сотрудничество между Россией и Азербайджаном развивается активно, сказал в понедельник посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку, сообщает Trend.

«У нас существует межправительственная комиссия. Она провела свое последнее заседание недавно. Там принято соответствующее решение. Азербайджан активно участвует в конкурсах международных военных игр на протяжении последних нескольких лет. Насколько я знаю, часть этих конкурсов может пройти на территории Азербайджана на море в следующем году», - сказал он.

Бочарников отметил, что министры обороны двух стран контактируют по несколько раз в год, добавив, что в этом году начальник Генштаба ВС России трижды посещал Азербайджан.

Также, по его словам, проводится обучение азербайджанских военнослужащих в военных вузах России. Осуществляются дружественные заходы кораблей военно-морского флота и пограничной службы РФ в порты Азербайджана.

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