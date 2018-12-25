Спикер парламента Азербайджана встретился с Хасаном Рухани

БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтаем Асадовым, находящаяся с официальным визитом в Иране, встретилась с Президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

Асадов передал теплые слова приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Ирана Хасану Рухани.

В ходе беседы было сказано, что встречи и переговоры, проведенные за последнее время между главами государств обеих стран, создают хорошую почву для еще большего углубления сотрудничества.

Азербайджанская делегация также встретилась с председателем Исламского консультативного совета Ирана Али Лариджани.

На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений, межпарламентских связей, деятельности рабочих групп и обмена опытом в законодательной сфере.

В рамках визита делегация во главе со спикером парламента Азербайджана встретилась и с секретарем Высшего совета по национальной безопасности Али Шамхани и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Визит парламентской делегации в Иран продолжается. В состав делегации входят председатели парламентских комитетов Эльдар Ибрагимов, Иса Габиббейли, Хады Раджабли, депутаты Гусейнбала Мираламов, Шамсаддин Гаджиев, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев.)

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