Воинское объединение Азербайджана провело учения по боевой стрельбе в ночное время (ФОТО/ВИДЕО)

26 декабря 2018 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2018 год, воинское объединение провело учения на общевойсковом полигоне с боевой стрельбой в ночное время, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Согласно информации, по сценарию, задействованные в учениях мотострелковые, артиллерийские, бронетанковые и инженерно-саперные подразделения выполнили боевые стрельбы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Анкаре прошло заседание Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне (ФОТО)
Политика 20 декабря 10:45
В минобороны Азербайджана обсуждены предстоящие задачи на 2019 год (ФОТО)
Политика 19 декабря 19:10
В воинских частях Азербайджана пройдет «День открытых дверей» для родителей солдат
Общество 17 декабря 11:35
Азербайджан и Россия обсудили в Баку перспективы военно-технического сотрудничества
Политика 12 декабря 16:20
Личный состав минобороны Азербайджана почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева
Политика 12 декабря 13:46
Подразделения ПВО Отдельной общевойсковой армии Азербайджана провели тактико-специальные учения с боевой стрельбой (ФОТО)
Политика 11 декабря 11:38
Лента новостей
Строительство греческого участка TAP полностью завершится в 2019 году – управляющий директор (Эксклюзив)
Энергетика 15:08
Россия призвала ОЗХО завершить расследование инцидента с химоружием в Сирии
Россия 15:05
Резидентам академического технопарка Азербайджана могут быть предложены дополнительные льготы
Бизнес 15:03
В Китае ожидают рождения первого клонированного котенка в марте 2019 года
Китай 15:01
Бакинская Высшая школа нефти подготовила Отчет в области устойчивого развития
Общество 14:58
Власти Палестины направят заявку на постоянное членство в ООН в январе
Другие страны 14:56
Нетаньяху: На выборах мы должны победить
Израиль 14:54
Узбекистан отменяет акцизы на более чем 150 товаров из Казахстана
Бизнес 14:51
Россия приветствует заявления США о сокращении воинского контингента в Афганистане
Россия 14:49