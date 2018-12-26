Воинское объединение Азербайджана провело учения по боевой стрельбе в ночное время (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2018 год, воинское объединение провело учения на общевойсковом полигоне с боевой стрельбой в ночное время, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Согласно информации, по сценарию, задействованные в учениях мотострелковые, артиллерийские, бронетанковые и инженерно-саперные подразделения выполнили боевые стрельбы.

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