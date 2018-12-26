Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся при реализации проекта "Баку Белый город"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении орденом "Шохрат" Садыхова Руслана Огтай оглу, медалью "Терегги" - Аббасова Нутвели Искандер оглу, Абдуллаева Фазаила Джахангир оглу, Черновой Елены Викторовны, Дадашова Этибара Муршуд оглу, Гулиева Эльхана Абубакир оглу, отличившихся при реализации проекта "Баку Белый город", за плодотворную деятельность по реализации одного из крупнейших строительных проектов "Баку Белый город".

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