Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся при реализации проекта "Баку Белый город"

26 декабря 2018 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении орденом "Шохрат" Садыхова Руслана Огтай оглу, медалью "Терегги" - Аббасова Нутвели Искандер оглу, Абдуллаева Фазаила Джахангир оглу, Черновой Елены Викторовны, Дадашова Этибара Муршуд оглу, Гулиева Эльхана Абубакир оглу, отличившихся при реализации проекта "Баку Белый город", за плодотворную деятельность по реализации одного из крупнейших строительных проектов "Баку Белый город".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство центра Службы ASAN в Товузском районе
Политика 18:39
Саломе Зурабишвили: Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева достиг высокой динамики развития в политической, экономической и культурной сферах
Политика 18:02
Президент Ильхам Алиев упростил процедуры подключения микро-бизнеса и МСП к коммунальным услугам
Политика 15:22
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями после реконструкции в парке отдыха в жилом массиве Ени Ясамал (ФОТО)
Политика 13:44
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Ясамальского жилого комплекса (ФОТО)
Политика 12:12
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления
Политика 02:11
Лента новостей
В Афганистане пассажирский самолет совершил жесткую посадку
Другие страны 19:56
За большими успехами Азербайджана стоит политика Президента Ильхама Алиева по модернизации страны - Руфиз Гонагов
Политика 19:46
Бакинский суд вынес приговор певице Федаи Лачын
Общество 19:37
Представлен специальный выпуск "Mədəniyyət.AZ" с участием деятелей культуры (ФОТО)
Культура 19:37
В Германии заявили о преждевременности констатации победы над ИГ
Европа 19:29
Состоялась региональная конференция предпринимателей Barama при поддержке Azercell (ФОТО)
ИКТ 19:14
Bakcell представил новый тарифный пакет для регионов
ИКТ 18:59
В Баку презентована книга «Стабильность и политика во имя благополучия» (ФОТО)
Политика 18:51
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство центра Службы ASAN в Товузском районе
Политика 18:39