В Азербайджане отложен срок обязательного применения детальных планов населенных пунктов

28 декабря 2018 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане местные органы исполнительной власти в настоящее время ведут подготовку детальных планов всех населенных пунктов - городов и поселков и определенной части их территорий и работу по их утверждению. В связи с этим срок обязательного применения детального плана отложен еще на один год, сообщает в пятницу Trend.

Это предусматривают изменения в закон «Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса и связанном с этим правовом регулировании», которые были приняты на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно изменениям, статья 2.2 закона предусматривает применение первого предложения статьи 11.1 Градостроительного и строительного кодекса через семь лет после его вступления в силу 1 января 2013 года.

Таким образом, обязательное применение детального плана отложено до 2020 года.

Проект изменений был поставлен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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