Сенат утвердил посла США в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Сенат США утвердил Эрла Литценбергера послом страны в Азербайджане, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение на странице Сената в Twitter.

"Сенат в ходе устного голосования утвердил карьерного сотрудника высшей дипломатической службы в ранге министра-советника Литценбергера на должность посла в Азербайджане», - говорится в сообщении.

Отметим, что Литценбергер в различное время занимал должность старшего научного сотрудника в немецком Фонде Маршалла, заместителя начальника миссии США в НАТО, заместителя старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане, заместителя начальника миссии в посольстве США в Сербии и заместителя начальника миссии посольства США в Кыргызстане.

​​​(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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