Президент Ильхам Алиев: Азербайджан с точки зрения экономического развития не зависит ни от кого (версия 2)

12 января 2019 10:43 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 11 января в 21:17)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан с точки зрения экономического развития не зависит ни от кого, ни от какой международной финансовой структуры или страны.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во вступительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

“Сегодня Азербайджан с точки зрения экономического развития не зависит ни от кого, ни от какой международной финансовой структуры или страны. Экономическая независимость позволяет нам проводить независимую политику, защищать интересы азербайджанского народа. Минувший год был успешным с точки зрения экономического развития. Могу сказать, что прошлый год был годом глубоких экономических реформ, и сейчас каждый видит их результаты. Значительно выросли поступления в наш бюджет. Основная цель экономических реформ – полностью обеспечить прозрачность в этой сфере, усилить борьбу с негативными явлениями и ускорить, таким образом, успешное развитие нашей страны. Могу сказать, что международные организации, ведущие финансовые структуры с большим интересом отслеживают происходящие в Азербайджане процессы и дают высокую оценку нашей работе. Должен особо отметить, что в отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан находится на 25-м месте в мировом масштабе. За год мы продвинулись на 32 ступени. Считаю это рекордным показателем. Находиться на 25-м месте в мировом масштабе по условиям, созданным для ведения бизнеса, - большое достижение”, - сказал глава государства.

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