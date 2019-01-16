Проводимые Президентом Ильхамом Алиевым структурные реформы служат росту эффективности и гибкости управления - депутат

16 января 2019 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Структурные реформы, проводимые Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, служат еще большему росту эффективности и гибкости управления.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), директор Института востоковедения Национальной академии наук Азербайджана, академик Говхар Бахшалиева.

По ее словам, динамичное и всестороннее развитие Азербайджана требует проведения структурных реформ.

«Сегодня наша страна динамично и всесторонне развивается, и в связи с этим имеет важное значение проведение структурных реформ в целях адаптации управления современным требованиям, а также обеспечения эффективности и мобильности. Структурные реформы в стране проводились и в прежние годы, и проведенные до этого времени глубокие правовые и институциональные реформы приносят свои плоды», - отметила Бахшалиева.

Депутат добавила, что именно эффективный аппарат государственного управления, в соответствие с поручениями Президента Азербайджана, сможет достичь максимального результата при использовании ограниченных ресурсов.

Бахшалиева отметила, что структурные реформы означают повышение производительности, привлечение в страну еще больших инвестиций.

«Конечно, структурные реформы послужат еще большему улучшению бизнес-среды в нашей стране, оказанию более доступных и качественных государственных услуг. В таком случае Азербайджан станет более привлекательным для новых инвестиций. Все это в итоге послужит экономическому развитию, открытию новых рабочих мест, улучшению благосостояния людей», - отметила академик.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию государственного управления.

Согласно указу, деятельность Фонда развития науки при Президенте Азербайджана и Бакинского международного центра мультикультурализма будет реорганизована на основе принципа самофинансирования.

В соответствии с указом, ликвидируются Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, Фонд знаний при Президенте Азербайджана и Центр стратегических исследований при Президенте Азербайджана.

Также с целью реорганизации их деятельности на общественных началах ликвидируются Секретариат межведомственной комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджана, Рабочая группа Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, Рабочая группа Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана, Секретариат Тарифного совета Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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