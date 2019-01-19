The Washington Times: Независимый Азербайджан - лучшая дань памяти жертвам трагедии 20 Января

БАКУ /Trend/ - Независимый Азербайджан - это лучшая дань памяти жертвам событий 20 января 1990 года. Как передает в субботу Trend, об этом говорится в статье посла Азербайджана в США Элина Сулейманова, опубликованной в The Washington Times.

Сулейманов отмечает, что, несмотря на то, что Азербайджан в тот период был частью империи, азербайджанскому народу удалось, выстояв, понеся жертвы, обрести в конечном счете свободу и независимое будущее, которого он хотел. По сути, Азербайджан был первой страной советской империи, освободившей свою территорию от внешнего военного присутствия, добавил посол.

«Усилия Советского Союза по подавлению растущего движения азербайджанцев за независимость завершились крупным кровопролитием, но с треском провалились, ускорив конец СССР и приведя непосредственно к официальному провозглашению нами своей независимости два года спустя. Советскими войсками в ту ночь были убиты азербайджанцы, русские, татары, евреи и представители других народов, и люди всех вероисповеданий и национальностей в Азербайджане оплакивали жертв этой трагедии», - пишет Сулейманов.

Он отмечает, что в тот день четверть века назад возродилась независимая страна.

«В современном мире, где различия кажутся важнее, видение инклюзивного межкультурного диалога Азербайджана, обогащенного опытом создания в 1918 году первой в мире демократической республики с преимущественно мусульманским населением, является ценным глобальным примером. Приверженность нации инклюзивности и открытости широко признана в мире, будь то среди мусульманских стран, Ватиканом или Израилем, который является важным партнером Азербайджана», - пишет посол.

Поистине независимый и успешный Азербайджан является лучшей данью памяти тем, кто погиб на улицах Баку от рук рухнувшего советского режима, отмечает дипломат в статье.

Как отмечается в статье, независимость дала Азербайджану возможность действовать в интересах своего народа без вмешательства извне.

Сила Азербайджана сегодня отражается в энергетической безопасности, растущей экономике, современной инфраструктуре и в значительной степени в стабильности, пишет Сулейманов, отмечая, что независимость позволила Азербайджану осуществить вековую мечту своего народа о процветающей и успешной стране.

(Автор: Ляман Зейналова)

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