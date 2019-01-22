Президент Ильхам Алиев встретился с вице-президентом компании Microsoft (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился в Давосе с вице-президентом компании Microsoft, президентом компании по Европе, Ближнему Востоку и Африке Мишелем Ван Дер Белем.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана, Мишель Ван Дер Бель подчеркнул, что Microsoft, являющаяся ведущей технологической компанией мира, и впредь будет оказывать поддержку проектам, осуществляемым в Азербайджане. Он отметил, что в результате развития минровой экономики и социальной жизни в современном мире на передний план выходят вопросы искусственного интеллекта. В ближайшие десятилетия искусственный интеллект уже заменит многие профессии. Мишель Ван Дер Бель подчеркнул важность готовности правительств и государств к эре искусственного интеллекта. Он довел до внимания, что в этом процессе должны объединиться представители правительства, научные круги и бизнес-структуры, и, реализуя программы и другие проекты, необходимые для трансформации в эпоху искусственного интеллекта, подготовить людей, которые будут осваивать профессии, основанные на искусственном интеллекте, и соответствующий климат. А это в целом возможно при развитии информационных технологий.

Президент Ильхам Алиев проинформировал о реформах, проводимых в Азербайджане, в том числе поддержке, оказываемой развитию информационных технологий и расширению государственных услуг. Он отметил, что в государственных программах, принятых в Азербайджане, во всех сферах экономической и социальной жизни расширяется применение информационных технологий. Применение информационных технологий сопровождается созданием новых рабочих мест. А это имеет важное значение для Азербайджана. Азербайджанское правительство также принимает соответствующие меры для подготовки к эпохе искусственного интеллекта.

В ходе беседы было отмечено, что представители Microsoft в Азербайджане совместно с соответствующими правительственными и бизнес-кругами должны обсудить эти вопросы, подготовить проекты. Было подчеркнуто, что обеими сторонами будет оказана соответствующая поддержка для развития этих проектов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.