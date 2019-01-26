Азербайджанские депутаты переизбраны вице-президентами Группы свободных демократов ПАСЕ

БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ганира Пашаева и Ульвия Агаева вновь избраны вице-президентами Группы свободных демократов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как передает Trend, на пост вице-президента Группы свободных демократов, в целом, избраны четыре человека. Кандидатура членов азербайджанской делегации в ПАСЕ Ганиры Пашаевой и Ульвии Агаевой на пост вице-президента Группы свободных демократов вновь единогласно были поддержаны группой. Депутаты поблагодарили членов группы за оказанное им доверие и отметили, что будут стараться еще более активно представлять группу в Ассамблее.

В ходе зимней сессии ПАСЕ на заседании Группы свободных демократов член азербайджанской делегации Нагиф Гамзаев был избран казначеем группы.

Отметим, что зимняя сессия ПАСЕ начала свою работу 21 января и завершила 25 января.

В делегацию Азербайджана во главе с председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым вошли глава комитета по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Сабир Гаджиев, Ганира Пашаева, Ульвия Агаева, Севиндж Фаталиева, Эльшад Гасанов, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде, Чингиз Ганизаде, Сахиба Гафарова и Нагиф Гамзаев.

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