Азербайджанские депутаты примут участие в заседаниях комитетов ПА "Евронест"

28 января 2019 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава делегации Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в Парламентской ассамблее «Евронест» Сахиба Гафарова, депутаты Джаваншир Фейзиев, Азер Керимли, Малахат Ибрагимгызы, Таир Миркишили примут участие в заседаниях комитетов структуры в Брюсселе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

Обсуждения состоятся на темы инноваций и реформ в сфере образования в странах ЕС и "Восточного партнерства", упрощения цифровизации с целью стимулирования экономического роста в странах ЕС и "Восточного партнерства", парламентского контроля как средства укрепления демократии и эффективности государственных структур в странах "Восточного партнерства" и по другим вопросам.

Наряду с заседаниями комитетов, депутаты примут участие и в заседании Рабочей группы по Беларуси.

Члены азербайджанской делегации выступят по вопросам, которые будут подняты на заседаниях.

Визит завершится 31 января.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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