Заместитель помощника госсекретаря США посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Заместитель помощника госсекретаря США по энергетическим вопросам Сандра Оудкирк посетит Баку в феврале, сообщили Trend в Госдепартаменте США.

Как отмечается, Оудкирк примет участие в пятом заседании Консультативного совета «Южного газового коридора», - которое состоится 20 февраля в Баку.

«Государственный департамент США будет представлять заместитель помощника государственно секретаря США по энергетическим вопросам Сандра Оудкирк», - сказали в ведомстве.

Напомним, что первое заседание Консультативного совета "Южного газового коридора" состоялось 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года, третье – 23 февраля 2017 года, четвертое – 15 февраля.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

В Баку 29 мая состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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