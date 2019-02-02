Президент Ильхам Алиев поздравил главу Шри-Ланки

2 февраля 2019 20:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Шри-Ланки – мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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