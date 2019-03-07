Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Международным женским днем

7 марта 2019 12:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой поздравление в связи с Международным женским днем - 8 Марта, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна!

Поздравляю Вас с Международным женским днем.

От души желаю, чтобы этот замечательный праздник согрел Вас теплом наступающей весны, вниманием и заботой близких и друзей.

Пусть на жизненном пути Вам всегда сопутствуют успех и удача, а в Вашем доме – царит атмосфера гармонии и любви. Доброго здоровья и всего наилучшего", - говорится в поздравлении Президента России.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Дмитрий Медведев поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Международным женским днем
Политика 12:54
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового детсада-яслей в Шамахы
Политика 12:35
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента здания для семей, пострадавших от землетрясения в Шамахы
Политика 12:25
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с новыми домами для пострадавших от землетрясения в Шамахе
Политика 12:14
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Шамахинский район
Политика 11:45
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Од чершенбеси (ФОТО)
Политика 5 марта 23:53
Лента новостей
Узбекистан и Татарстан планируют совместно развивать IT-технологии
ИКТ 12:55
Дмитрий Медведев поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Международным женским днем
Политика 12:54
Обнародованы правила приема в первый класс лицеев и гимназий Баку
Общество 12:53
Россия поставит Туркменистану газотурбинные двигатели
Бизнес 12:47
SOCAR значительно сократила потери газа в Азербайджане
Энергетика 12:44
Национальный банк о росте ВВП в Казахстане
Финансы 12:39
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового детсада-яслей в Шамахы
Политика 12:35
Активизированы переговоры по поставкам туркменского газа в Европу
Энергетика 12:35
Нацбанк Казахстана о ситуации на валютном рынке
Финансы 12:33