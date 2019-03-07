Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Международным женским днем

БАКУ /Trend/ - Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой поздравление в связи с Международным женским днем - 8 Марта, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна!

Поздравляю Вас с Международным женским днем.

От души желаю, чтобы этот замечательный праздник согрел Вас теплом наступающей весны, вниманием и заботой близких и друзей.

Пусть на жизненном пути Вам всегда сопутствуют успех и удача, а в Вашем доме – царит атмосфера гармонии и любви. Доброго здоровья и всего наилучшего", - говорится в поздравлении Президента России.

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