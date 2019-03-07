Президент Ильхам Алиев увеличил уставный капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в "Устав Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана", утвержденный указом Президента Азербайджана от 25 декабря 2017 года.

Согласно указу, слова "466 000 000 (четыреста шестьдесят шесть миллионов)" в пункте 6.2 "Устава Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана" заменяются на "566 000 000 (пятьсот шестьдесят шесть миллионов)".

Таким образом, уставный капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана был увеличен на 100 миллионов манатов.

Исполнение указа осуществляется за счет следующих финансовых источников: за счет средств в размере 80 миллионов манатов, выделенных Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду Азербайджана из государственного бюджета согласно подпункту 1.13.1.2.1 (мероприятия по удовлетворению потребности населения в жилье и получению гражданами жилья на льготных условиях в Азербайджане) указа Президента Азербайджана от 22 декабря 2018 года "О ряде вопросов в связи с применением закона Азербайджана "О государственном бюджете Азербайджана на 2019 год"; за счет средств в размере 20 миллионов манатов, определенных согласно подпункту 1.81.1 (выдача субсидий за проценты по кредитам, выданным предпринимателям в манатах) «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам».

Министерству финансов поручено обеспечить в течение одного месяца исполнение пункта 2.1, Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду Азербайджана - исполнение пункта 2.2 указа.

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