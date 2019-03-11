Последнее заявление сопредседателей МГ ОБСЕ говорит о крахе популистской политики Пашиняна - депутат

БАКУ /Trend/ - Попытка Армении уклониться от переговоров не осуществится, так как Азербайджан никогда не допустит этого. Самые последние дипломатические атаки официального Баку за короткий срок дали свои результаты. Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Бабаоглу отметил, что заключительное заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ стоит также рассматривать в этом контексте.

«Дело в том, что премьер-министр захватнической Армении Никол Пашинян все еще подходит к геостратегической реальности в регионе, исходя из своей политической иллюзии, и считает, что он может манипулировать существующей реальностью и международным правом, предлагая идеи, которые являются беспочвенными. Его заявление о том, что на выборах премьер-министра участвуют лишь граждане Армении, и поэтому у него нет полномочий вести переговоры от имени Нагорного Карабаха настолько несерьезное, что даже в самой Армении не верят в то, что Ереван сможет уйти от отвественности за захватническую политику. Сегодня все вражеские солдаты, которые уничтожаются благодаря мужеству азербайджанского солдата во время каждой армянской диверсии, являются гражданами Армении», - добавил депутат.

Депутат также сказал, что Азербайджан не позволит Армении сделать легитимным статус-кво.

«Для этого Азербайджан, в первую очередь, использует мощь своей армии, экономики и международный авторитет. Последнее заявление сопредседателей также исходит из взятых обязательств по решению проблемы и силы Азербайджана в регионе. К сожалению, сопредседатели отнюдь не вcегда оказывают необходимое давление на захватническую Армению и, таким образом, затягивается урегулирование конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своих последних встреч с действующим председателем ОБСЕ и официальными лицами Евросоюза выразил серьезную обеспокоенность в связи с этим вопросом, и сразу же после этого мы увидели заявление сопредседателей. В заявлении еще раз отмечается, что формат переговоров не может быть изменен, и переговоры опираются на принципы, предусмотренные в Хельсинском заключительном акте. Суть этих принципов заключаются в том, что право народов на самоопределение не может угрожать территориальной целостности государств», - добавил Бабаоглу.

Депутат подчеркнул, что это заявление и выраженные в нем мысли означают крах популистской политики Пашиняна, и если в дальнейшем не состоятся субстантивные переговоры, то Армения может столкнуться с более радикальными шагами азербайджанской стороны.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.