В Азербайджане есть все условия для повышения благосостояния беженцев и вынужденных переселенцев - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане созданы все условия для повышения благосостояния беженцев и вынужденных переселенцев, а также семей шехидов.

Об этом во вторник на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам труда и социальной политики сказал депутат Ильхам Мамедов, сообщает Trend.

Мамедов сказал, что во время осуществления единовременных выплат наследникам шехидов-военнослужащих, ни один из них не остался в стороне.

«В стране созданы все условия для повышения благосостояния беженцев и вынужденных переселенцев, а также семей шехидов. Однако некоторые высказывались против проводимой в стране социальной политики, нарушали права людей из этой категории. Мы должны бороться с такими случаями», - добавил депутат.

Депутат отметил, что Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда находятся рядом с гражданами, лично получают от них письма. «Мы должны поддерживать политику, проводимую в стране», - сказал Мамедов.

Депутат Жаля Мамедова в своем выступлении также сказала, что проводимые в стране реформы поддерживаются со стороны.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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