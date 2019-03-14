Игорь Додон: У Молдовы и Азербайджана налажены очень хорошие двусторонние отношения

БАКУ /Trend/ - У Молдовы и Азербайджана налажены очень хорошие двусторонние отношения, в том числе экономические, дипломатические.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал журналистам президент Молдовы Игорь Додон в кулуарах VII Глобального Бакинского форума.

Президент напомнил, что между странами подписан ряд соглашений.

«Хочу отметить, что и на международных площадках, в том числе проводимых в рамках СНГ, мы активно сотрудничаем», - добавил Додон.

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