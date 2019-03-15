Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Центра исламских изысканий и исследований им. Короля Файсала (версия 2)

15 марта 2019 17:52 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял председателя Совета правления Центра исламских изысканий и исследований имени Короля Фейсала Турки аль-Фейсала, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Председатель Совета правления Центра исламских изысканий и исследований имени короля Фейсала Турки аль-Фейсал выразил признательность за прием. Коснувшись значения проводимого в Баку VII Глобального форума, он с удовлетворением отметил свое выступление на этом мероприятии, констатировал, что Форум занимает особое место в области международного сотрудничества. Гость расценил организацию Форума в городе Баку как правильный выбор, а также отметил, что наша столица – прекрасное пространство, соединяющее в себе древнюю и современную архитектуру.

Отметив значение VII Глобального Бакинского форума, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность расширения его деятельности и превращения в важное международное мероприятие. С удовлетворением вспомнив встречи с Турки Аль-Фейсалом, глава государства отметил, что на этих встречах были проведены плодотворные обсуждения.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия в различных сферах, подчеркнуто значение поддержки нашими странами друг друга в международных организациях.

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